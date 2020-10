Workshop & Medientraining zum Krisenfall Pandemie – worauf kommt es an?

Fachverband der Lebensmittelindustrie lädt am 20. Oktober 2020 zum Krisenseminar für die Lebensmittelwirtschaft

Wien (OTS) - " Der Ausbruch der COVID-19 Pandemie hat das Thema Erkrankungen von Beschäftigten in Betrieben der Lebensmittelwirtschaft stärker ins Blickfeld gerückt. Sowohl fieberhafte Infekte als auch Durchfallerkrankungen können dazu führen, dass Menschen im Betrieb erkranken, in Quarantäne müssen und dadurch möglicherweise die Produktion gefährdet sein kann ," erklärt Mag. Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie, und ergänzt: "Daher bieten wir in praxisorientierten Workshops mit Medientraining die Chance, bestehende Krisenpläne zu überprüfen. Denn es stellen sich viele Fragen: Wie hoch ist das Risiko einer weiteren Pandemie? Wie gut sind wir als Lebensmittelwirtschaft vorbereitet? Was ist noch zu tun? Was ist bei der Kommunikation zu beachten?"

Im aktuellen Seminar erhalten Sie dazu praxisrelevante Updates von Experten. So konnte Dr. Ulrich Herzog für die Keynote gewonnen werden. Er ist Leiter der COVID-19-Ampel-Kommission, Krisenstabsmitglied und Gruppenleiter in der Sektion IX im Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Als Experte aus der Wirtschaft wird DI Herbert Schlossnikl, Vöslauer Mineralwasser GmbH, über die Erfahrungen und Lessons learned aus Sicht seines Unternehmens berichten. Der Rede-Experte, Coach und Medientrainer Georg Wawschinek wird seine Erfahrungen aus tausenden Interviews, Trainings und Coachings – auch in Krisensituationen - einbringen und so wertvolle Grundlagen und Tipps aus der Welt der Medien und Kommunikation einbringen.

Im Rahmen eines Workshops wird – abgesehen von Maßnahmen aufgrund einer Pandemie – ein Produktrückruf geübt, damit teilnehmende Unternehmensvertreter im Krisenfall die richtigen Schritte setzen können. Ein Medientraining mit einem ORF-Journalisten bereitet Sie darauf vor, selbst bei schwierigen Fragen vor laufender Kamera zu bestehen.

Zielgruppen aus der Lebensmittelwirtschaft sind Verantwortliche/Führungskräfte bzw. Mitarbeiter aus den Bereichen Geschäftsführung, Qualitätsmanagement, Krisenmanagement, Marketing/Kommunikation, Produktion / Technik, Einkauf & Vertrieb.

Organisation und Details

Der Workshop findet im Austria Trend Hotel Savoyen in großzügigen Räumen und umfassenden COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen statt. Der Teilnahmebeitrag liegt bei € 490,– (exkl. 20 % MwSt.) und schließt Unterlagen, Pausengetränke sowie das Mittagessen ein. Der Workshop wird in Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der österreichischen Lebensmittelwirtschaft (foodalliance) durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ots.at/redirect/wko19.

Anmeldungen sind noch bis 13. Oktober 2020 per E-Mail an Mag. (FH) Birgit Wagner b.wagner @ dielebensmittel.at möglich.

Stellenwert der Lebensmittelindustrie in Österreich

Die Lebensmittelindustrie ist eine der größten Branchen Österreichs. Sie sichert im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten tagtäglich die Versorgung mit sicheren, qualitativen und leistbaren Lebensmitteln. Die rund 200 Unternehmen mit ihren 27.000 Beschäftigten erwirtschaften jährlich ein Produktionsvolumen von über 9,1 Mrd. Euro. Rund 7,6 Mrd. Euro davon werden in Form von Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie in über 180 Länder exportiert. Der Fachverband unterstützt seine Mitglieder durch Information, Beratung und internationale Vernetzung.

