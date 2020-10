Ris geht partnerschaft mit Migros Genf ein und expandiert mit Inkcenter® in Die Schweiz

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - InkCenter ® bietet hervorragende Qualität und Kosteneinsparungen und ist gut für die Umwelt

Retail Inkjet Solutions (RIS) und das Schweizer Einzelhandelsunternehmen Migros Genf haben heute InkCenter®-Installationen an zwei Migros-Standorten in der Schweiz angekündigt. Kunden, die im MParc - La Praille "melectronics" in Genf einkaufen, können jetzt, ebenso wie die Kunden des "mprint-shop" im Centre Commercial Lancy-Onex, den schnellen, einfachen und kostengünstigen InkCenter®- Nachfüllservice von RIS-nutzen.

Die Expansion in den Schweizer Markt durch die Partnerschaft mit Migros, deren Hauptsitz sich in Zürich, Schweiz, befindet, folgt auf eine bereits erfolgreich verlaufene Einführung von InkCenter® bei Migros Frankreich im Juli dieses Jahres und spiegelt die wachsende Präsenz von RIS auf dem europäischen Markt wider. Das RIS InkCenter® zeichnet sich durch ein patentiertes, präzises Nachfüllsystem aus, das jede Patrone professionell reinigt, befüllt und testet. Dies sorgt bei jedem Nachfüllen für einwandfreie Leistung - und dies bei einer Kostenersparnis von bis zu 50 Prozent gegenüber einer neuen Patrone.

"Die Installation von zwei weiteren InkCenters® bei Migros, diesmal bei Migros Genf in der Schweiz, zeigt die guten Beziehungen, die wir in diesem Jahr mit Migros aufgebaut haben. Es zeigt auch erneut, dass die Einzelhändler eine steigende Nachfrage nach unseren Tintennachfüll-Services sehen. Wir erleben ein zunehmendes Interesse an umweltfreundlichen Alternativen, die den Verbrauchern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie sie ihren Plastikabfall minimieren, und unser Tintenpatronen-Nachfüllservice bietet genau das", erklärte David Lenny, Präsident und CEO von RIS. "Überdies freuen wir uns, dass wir den Verbrauchern während dieser globalen Pandemie eine viel kostengünstigere Möglichkeit für das Drucken zu Hause bieten können. Und selbstverständlich arbeiten wir weiter intensiv daran, allen Verbrauchern in Europa erschwingliche, qualitativ hochwertige Tinte zur Verfügung zu stellen."

"Wir freuen uns, unseren Kunden eine effiziente, wirtschaftliche und umweltfreundliche Lösung zum Nachfüllen gebrauchter Tintenpatronen anbieten zu können. Ich bin vom kommerziellen Erfolg des Konzepts in unseren Filialen überzeugt", sagte Romuald Langeron,Sortimentsmanager für melectronics und mprint-shop bei Migros Genf.

Vincent Hormovitis, Vice President of Sales & Business Development bei RIS, fügte hinzu: "Mit der Migros Genf haben wir einen gleichgesinnten Partner gefunden. Es ist uns beiden ein Anliegen, den Kunden gerade in diesen schwierigen Zeiten qualitativ hochwertige Tintennachfüllungen zu einem noch besseren Preis anzubieten. Die Expansion unseres InkCenter®-Netzwerks in die Schweiz durch die Partnerschaft mit der Migros Genf zeigt, wie stark sich Migros dafür einsetzt, den Kunden an diesen beiden Einzelhandelsstandorten eine praktische, umweltfreundliche und wirtschaftliche Lösung anzubieten. Wir sind optimistisch, dass bald weitere folgen werden."

Über RIS

Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer für Vor-Ort-Nachfülldienste von Tintenstrahlpatronen im Einzelhandel. Der patentierte RIS InkCenter®-Stand wird an mehr als 500 teilnehmenden Einzelhandelsstandorten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa eingesetzt - darunter Auchan, Boulanger, Cora, Costco, Eco Store, E.Leclerc, Hyperburo, Hyper U, Intermarché, Media Markt, Migros, Saturn, Schiever und ausgewählte Universitätsbuchhandlungen. RIS bietet Kunden beispiellose Druckqualität bei erheblichen Einsparungen. RIS mit Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien, wurde 2004 von ehemaligen HP-Ingenieuren entwickelt, die für Verbraucher eine bessere Drucklösung zu einem günstigeren Preis schaffen wollten. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.Go2RIS.com.

Über Migros Genf: Täglich besser leben

Migros Genf ist seit 1945 im Herzen des Kantons Genf etabliert und bietet hochwertige Food- und Non-Food-Produkte zu besten Preisen an. Das Unternehmen ist im Besitz von regionalen Genossenschaften mit über 135.000 Mitgliedern. Der Status als Genossenschaft, die keine Ausschüttungen an Aktionäre leistet, ermöglicht es der Migros, mittel- und langfristig effektiv zu investieren, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Migros Genf ist ein dynamischer Partner der lokalen Wirtschaft und reinvestiert die Gewinne zum Wohle der Konsumenten, der Arbeitnehmer und der regionalen Lebensqualität. Das Unternehmen ist in Genf, im Bezirk Nyon und im benachbarten Frankreich tätig und legt mit seinem ansprechenden und effizienten Vertriebsnetz großen Wert darauf, nahe bei den Kunden zu bleiben.



