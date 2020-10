HC-Adelmann an Burgenländische Pendler mit Hauptwohnsitz in Wien: Am Sonntag HC Strache unterstützen

HC Strache: Einer von uns, einer für uns

Wien (OTS) - Bereits seit April 2020 ist DI Herbert Adelmann Landesteamsprecher der burgenländischen Landesorganisation „Team HC Strache – Burgenland“. Er erklärte heute wie folgt: „Wir haben bereits in kurzer Zeit eine gute und funktionierende Struktur im Burgenland aufgebaut. Der Zulauf war schon in den letzten Monaten enorm und ist nach wie vor ungebrochen. HC Strache bewegt die Menschen auch in unserem Bundesland. Der Fokus des Landesteams Burgenland liegt derzeit vor allem auf der Unterstützung unserer Parteifreunde beim Wahlkampf in Wien. Danach werden wir offizielle Bezirks- und Gemeindegruppen gründen, ein burgenlandspezifisches Parteiprogramm entwickeln und eine echte, starke Oppositionskraft im Burgenland sein.“

Es sei allgemein bekannt, dass das Burgenland im Verhältnis zur Einwohnerzahl den höchsten Anteil an Pendlern im Vergleich zu allen anderen Bundesländern aufweise, da Arbeitsplätze vor Ort oder gar in der jeweiligen Heimatgemeinde rar gesät seien. Hier müsse die Politik im Burgenland in Zukunft einen ganz anderen Weg als bisher einschlagen, sonst wird die Kluft zu den anderen Bundesländern noch größer und die Situation noch schlimmer, führte Adelmann weiter aus.

Doch auch die Stadt Wien mit ihrer rot-grünen Chaosregierung macht es den Burgenländischen Einpendlern mit diversen Schikanen wie hohen Parkkosten, sinnlosen Pop-Up-Radwegen und Schnapsideen wie dem sündteuren Stauerzeuger-Pool am Gürtel unnötig schwer. Rot und Grüne vergessen, dass Pendeln Zeit, Geld und Nerven kostet. Auf Dauer kann Pendeln auch krank machen, und die Betroffenen haben ohnehin schon wenig Zeit für ihre Familien. Somit muss man sie entlasten, nicht noch mehr belasten“, so Adelmann.

„Wir als ‚Team HC Strache‘ fordern daher den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in die Peripherie samt Errichtung von zusätzlichen „Park & Ride“-Flächen. Die zu entrichtende Parkgebühr soll dann 1:1 zur kostenlosen Benützung der Öffis berechtigen. Außerdem planen wir die Einführung eines kostenlosen Parkpickerls für alle mit Hauptwohnsitz in Wien in drei Zonen: Innerhalb des Rings, zwischen Ring und Gürtel und außerhalb davon. Man sieht also, HC Strache weiß, wo die Sorgen der Menschen liegen und kümmert sich auch darum. HC ist einer von uns und einer für uns“, warb Adelmann um Unterstützung für HC Strache und sein Team am kommenden Sonntag bei der Wien-Wahl.

Rückfragen & Kontakt:

DI Herbert Adelmann

+43 676 4058548

herbert.adelmann @ teamhcstrache.at