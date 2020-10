Wirtschaftsmotor Festspiele macht sich zukunftsfit

WKS-Präsident Peter Buchmüller: Investitionspaket in Höhe von 262 Mill. € sichert die Zukunftsfähigkeit der Festspiele — Zehn Jahre ein stetiger Konjunkturimpuls

Salzburg (OTS) - „Das ist ein überaus aus wichtiges Signal der Zuversicht in schwierigen Zeiten.“ So kommentiert WKS-Präsident Peter Buchmüller das heute vorgestellte umfangreiche Investitionspaket zur Sanierung und Modernisierung der Festspielstätten.

Inmitten der Corona-Pandemie gaben heute Stadt und Land Salzburg gemeinsam mit dem Bund den Startschuss für eines der umfangreichsten Erneuerungsprojekte in Salzburg. „Im hundertsten Jahr der Festspiele wird eine Generalsanierung eingeleitet, welche das wichtigste Kulturfestival der Welt auch von seiner Infrastruktur her zukunftsfit macht“, betont Buchmüller. Vor hundert Jahren wurde mit großer Weitsicht von Politik, Kunst und Wirtschaft der Grundstein für die Festspiele gelegt, die sich zu einem enorm wichtigen Wirtschaftsfaktor für ganz Salzburg entwickelt haben. „Jetzt folgt der nächste Schritt in die Zukunft, der für Salzburg ähnlich wegweisend ist wie die Gründung der Festspiele vor hundert Jahren“, betont Buchmüller, „Salzburg und die Bundesregierung setzen mit Nachdruck auf den hohen Wertschöpfungsfaktor von Kultur. Mit dem Investitionspaket wird Salzburgs Profil als einer der weltbesten Kulturstandorte für das 21. Jahrhundert gefestigt und ausgebaut.“

Hoher Nutzen für Standort und Betriebe

Die auf zehn Jahre ausgerichtete Modernisierung hebt die baulichen und technischen Möglichkeiten der Festspiele auf eine neue Qualitätsstufe. Gleichzeitig bedeutet dies einen stetigen Zufluss an Aufträgen, die Unternehmen in ganz Salzburg und auch Österreich zugutekommen werden. Viele Bereiche, vom Tiefbau über das Baugewerbe und das Baunebengewerbe bis hin zu Planern und technischen Branchen, werden bei der Sanierung involviert sein. Mittelbar wird damit die wichtige Rolle der Festspiele als Wirtschaftsmotor gesichert, was wiederum von der Gastronomie und Hotellerie bis zum Handel zusätzliche Wertschöpfung bringt — ein willkommener Impuls nach der hoffentlich bald überwundenen Corona-Krise. Wie die Experten der WKS berechnet haben, wird das Investitionspaket ein zusätzliches BIP von 337 Mill. € auslösen. An die 3.000 Arbeitsplätze werden gesichert bzw. geschaffen. Peter Buchmüller: „Gemeinsam mit anderen großen Projekten im Bildungsbereich und der Zusage zur Ski-WM in Saalbach bildet sich immer mehr eine optimistische Zukunftsperspektive für Salzburg heraus, die hilft, die Krise nachhaltig zu überwinden!“

