SP- Rychly: Ausbildungs-Offensive für Jugendliche

Stadt Wien und AK verhelfen arbeitslosen Jugendlichen zu Jobs mit Zukunft.

Wien (OTS/SPW-K) - “Junge Menschen haben ganz besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise zu leiden. In Wien helfen wir umfassend mit dem 17 Millionen Euro schweren Corona-Ausbildungspaket. Denn jeder und jede Jugendliche hat das Recht auf eine gute Ausbildung und einen Job mit Zukunft. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit der Stiftung “Jugend & Zukunftsberufe” einen weiteren Eckpfeiler für bessere Jobperspektiven von jungen, arbeitslosen Wienerinnen und Wienern einschlagen konnten,” betont Yvonne Rychly, SP- Gemeinderätin und stellvertretende Waff- Vorstandsvorsitzende. Bürgermeister Michael Ludwig, AK-Präsidentin Renate Anderl und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke haben heute Montag den Startschuss für die Stiftung gegeben. Rychly: ”Gemeinsam haben Stadt Wien, AK Wien und das AMS Wien dieses neue von Bürgermeister Ludwig initiierte Hilfsproramm für junge Menschen in Rekordzeit umgesetzt. Bei Bürgermeister Michael Ludwig seien die jungen Wienerinnen und Wiener in besten Händen, unterstreicht die Gemeinderätin. “Er macht Politik für die Menschen und greift vor allem auch jenen, die es derzeit am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, unter die Arme. Wir haben dazu im Gemeinderat bislang 3 große Corona – Hilfspakete beschlossen, von denen auch Jugendliche profitieren sollen” unterstreicht sie. Kritik übt Rychly an der Bundesregierung: “Sie ist immer noch ein ordentlichens Arbeitsmarktpaket schuldig. Die groß angeündigte Arbeistsiftung scheint bis jetzt jedefalls nicht mehr als ein Etikettenschwindel zu sein,” so Rychly. “Während andere nur reden, unterstützen wir in Wien arbeitslose junge Wienerinnen und Wiener, aber auch Ältere und Frauen, die ebenfalls Hauptbetroffene der Krise sind, ganz konkret. Wir lassen niemanden zurück", versichert sie.

Stiftung “Jugend & Zukunftsberufe” - Neue Jobchancen für insgesamt 800 arbeitslose junge WienerInnen

Die Jugendstiftung ist Teil des Wiener Corona Ausbildungspaketes. Damit erhalten arbeitslose Jugendliche bis 25 Jahre, die z.B. ihren Lehrplatz verloren, die Ausbildung abgebrochen oder die trotz ihrer Ausbildung keine beruflichen Perspektiven haben, neue Ausbildungschancen insbesondere in Zukunftsberufen, wie im Bereich Gesundheit- und Pflege, IT, Umwelt, Klima und Energie, Pädagogik und Soziales sowie im kaufmännischen Bereich mit Schnittpunkten zur Digitalisierung. Die wichtugste Basis dafür ist die Zusammenarbeit mit Schulen und Fachhochschulen. Rund 800 Jugendliche und junge Erwachsene können bis 2024 in die Stiftung eintreten. Finanziert wird die Stiftung durch die Stadt Wien, die AK Wien und das AMS Wien. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt rund 10 Millionen Euro. Stiftungsträger ist der waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds).

