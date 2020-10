Das mumok lädt am 11. Oktober zu einem Besuch bei freiem Eintritt

Die Ausstellungen des Hauses können im Rahmen von „Gratis ins mumok. Powered by Gerngross“ auf eigene Faust entdeckt oder im Rahmen von Führungen besucht werden

Wien (OTS) - Am Sonntag, 11. Oktober lädt das mumok von 10 bis 18 Uhr kunstinteressierte jeden Alters ein, die Ausstellungen des Hauses bei freiem Eintritt zu besuchen. Im Rahmen des aktuellen Andy Warhol Schwerpunktes der sich über alle Ebenen des mumok erstreckt, können bisher unbekannte Facetten der weltberühmten Pop Art Ikone und seiner spannenden Zeitgenoss_innen entdeckt werden.

Die Ausstellung ANDY WARHOL EXHIBITS a glittering alternative zeigt bisher unbekannte Zeichnungen sowie Buchprojekte Warhols und rückt bahnbrechende Präsentationsstrategien des Künstlers aus den 1970er-Jahren ins Rampenlicht.

Mit DEFROSTING THE ICEBOX. Die verborgenen Schätze der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums und des Weltmuseum Wien zu Gast im mumok präsentiert das mumok eine Hommage an Warhols skandalträchtige Ausstellung RAID THE ICEBOX 1 with Andy Warhol, die als eine der ersten von einem Künstler kuratierten Ausstellungen in die Geschichte einging.

Die Ausstellung MISFITTING TOGETHER. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art setzt sich mit der seriellen Ordnung als Verbindungsglied der drei Kunstströmungen Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art auseinander und zeigt neben Werken von Andy Warhol unter anderem Arbeiten von Robert Indiana, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Dóra Maurer, Claes Oldenburg oder Daniel Spoerri.

Neben dem jüngst eröffneten Andy Warhol-Schwerpunkt gibt es noch zwei weitere Ausstellungen zu entdecken:

Gelebt – Ingeborg Strobl widmet sich dem vielfältigen Werk der 2015 verstorbenen österreichische Künstlerin, in deren Objekten, Installationen, Collagen, Malereien, Fotografien, Filmen und Publikationen Natur- und Tiermotive als Spiegelbilder des Gesellschaftlichen eine zentrale Rolle einnehmen.



Der kanadische Künstler Steve Reinke beschäftigt sich in seinen Textbildern, Stickereien und Videoarbeiten mit den „großen Fragen“ wie Tod und Leben, Empathie und Grausamkeit, Sex und Intimität.

Gratis Tickets für den Ausstellungsbesuch und die von 11 bis 17 Uhr stündlich stattfindenden Führungen ausschließlich nach Onlineanmeldung:: https://www.mumok.at/de/gratis-tickets

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist während des gesamten Besuchs im mumok verpflichtend. Wir danken für Ihr Verständnis.





ANDY WARHOL EXHIBITS

a glittering alternative

Bis 31. Jänner 2021

DEFROSTING THE ICEBOX

Die verborgenen Schätze der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums und des Weltmuseum Wien zu Gast im mumok

Bis 31. Jänner 2021





MISFITTING TOGETHER. Serielle Formationen der Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art

Bis 6. Jänner 2021





Gelebt - Ingeborg Strobl

bis 10. Jänner 2021





Steve Reinke. Butter

bis 26. Oktober 2020

