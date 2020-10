Grüne/Schallmeiner zu Medizin-Nobelpreis: Gratulation an Hepatitis C-Forscher

Hepatitis C auch in Österreich weit verbreitet, Krankheit und ihre Erforschung brauchen mehr öffentliche Aufmerksamkeit

Wien (OTS) - "Es ist gut, dass die Krankheit und ihre Erforschung mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Hepatitis C ist auch in Österreich ein großes Problem", sagt Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen und freut sich über die Entscheidung des Nobelpreis-Komitees. Der Medizin-Nobelpreis des Jahres 2020 geht an die US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie an den Briten Michael Houghton. Die drei Wissenschafter werden für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus geehrt.

Die Hepatitis-Hilfe Österreich geht von bis zu 40.000 Fällen hierzulande aus, so Schallmeiner. Glücklicherweise sind die Heilungschancen stark gestiegen: "Das haben wir ganz wesentlich Forschern wie Alter, Rice und Houghton zu verdanken, weshalb ich ganz herzlich gratuliere."

Hepatitis C ist ein tückische Virus-Erkrankung, die vielfach symptomarm verläuft und dementsprechend unentdeckt bleibt - die Infizierten können jedoch andere anstecken. Unbehandelt kann Hepatitis C auch zu einer Leberzirrhose führen.

