Toto: Doppeljackpot – jetzt geht es um 130.000 Euro

Zwölfer Jackpot fünfmal geknackt

Wien (OTS) - Aus der Garantie 13er-Jackpot-Kombination ist nun ein Doppeljackpot geworden, da es am Wochenende neuerlich niemandem gelungen ist, einen Dreizehner zu tippen. Damit geht es in der nächsten Runde um etwa 130.000 Euro.

Beim Zwölfer stand ebenfalls ein Jackpot auf dem Spiel und der wurde von fünf Spielteilnehmern geknackt. Zwei Kärntner, ein Salzburger, ein Steirer und ein Wiener erhalten dafür jeweils mehr als 3.200 Euro.

In der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde, denn es gelang abermals niemandem, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Im zweiten Rang gab es zwei Gewinne, die jedoch von nur einem Niederösterreicher mit einem Systemschein erzielt wurden. Gescheitert ist er an Spiel 1, er rechnete also nicht mit dem 3:0-Heimsieg Rapids über den LASK.

Annahmeschluss für die Runde 41A ist am Dienstag um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 40B

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 115.903,38 – 130.000 Euro warten 5 Zwölfer zu je EUR 3.222,20 57 Elfer zu je EUR 33,40 514 Zehner zu je EUR 7,40 587 5er Bonus zu je EUR 2,70

Der richtige Tipp: 1 2 1 X 2 / 1 2 1 X 1 1 X E2 2 1 1 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 31.144,32 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 323,40 Torwette 3. Rang: 17 zu je EUR 47,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 136.538,44

Torwette-Resultate: +:0 0:2 +:1 1:1 1:+

