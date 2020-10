Einfach mal gesund schwitzen!

Saunazeit im Asia Spa Leoben

Leoben (OTS) - Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um die Abwehrkräfte zu stärken und sich mit regelmäßigen Sauna- und Dampfbad-Gängen vor Erkältungskrankheiten zu schützen. Es ist die Zeit, in der man einen Gang zurückschaltet und seine Aktivitäten stärker nach Innen verlagert. Die Saunawelt im Asia Spa Leoben bietet einen exklusiven Rückzugsort für Ruhe und Entspannung, und die erfahrenen Saunameister sorgen für Dufterlebnisse der besonderen Art.



Saunieren hat eine Jahrtausende alte Tradition und das kommt nicht von ungefähr. Regelmäßige Saunabesuche wirken sich positiv auf das gesamte Wohlbefinden aus: Das Immunsystem wird gestärkt, das Herz-Kreislaufsystem aktiviert und der Stoffwechsel angeregt. Wer zumindest einmal wöchentlich ein Saunabad genießt, ist körperlich und seelisch spürbar ausgeglichener und fühlt sich fitter. Peter Rossböck, der Saunameister des Asia Spa Leoben, empfiehlt: „Personen, die zu Erkältungskrankheiten neigen, sollten das Dampfbad besuchen und anschließend ein Bad im Solebecken nehmen. Der aufsteigende Wasserdampf hält die Schleimhäute angenehm feucht und wirkt antibakteriell.“ Sauna-Neulingen rät er zu einem sanften Start: „Ein Besuch in der Kräutersauna mit anschließendem Aufenthalt im Tepidarium bietet den perfekten, kreislaufschonenden Einstieg in einen Entspannungstag. Danach werden im Dampfbad Haut und Atemwege sanft gereinigt, was eine optimale Vorbereitung für den Besuch von ein, bis maximal zwei, geführten Aufgüssen in den Außensaunen ist. Vor dem Verlassen der Sauna sollen die Gäste noch etwa eine halbe Stunde Pause einplanen, um die Kerntemperatur des Körpers wieder abzusenken.“

Dufterlebnisse im Sinne der Gesundheit

Ob Tepidarium, Kräutersauna, Infrarotkabine, Aromadampfbad, Erzberg Stollen, Loftsauna oder Teehaussauna – für die gesamte Saunalandschaft wurde ein abwechslungsreiches Dufterlebnis von den versierten Saunameistern kreiert. Auch wenn aufgrund der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen Saunagänge ohne Wedeltechnik vorgenommen werden, können die Saunagäste aus wohltuenden Duftnoten – minzig, blumig, fruchtig, holzig oder würzig nach Kräutern - wählen und Kraft tanken. Zwischendurch werden bei einem Spaziergang über den Barfußweg die Fußsohlen sanft massiert und neue Lebensgeister geweckt. Dem Aufgussplan sind die genauen Saunazeiten, die maximalen Personenkapazitäten und Aufenthaltsdauer, sowie die Duftnoten zu entnehmen. Jeder Gast hat die Möglichkeit sich auf einer Liste, die bei den jeweiligen Saunaeinheiten aufliegen, einzutragen und sich so seinen Platz zu sichern.



Als erster österreichischer Betrieb wurde dem Asia Spa Leoben außerdem das Qualitätszeichen „SaunaPremium“ verliehen. Das Asia Spa Leoben verfügt damit über die österreichweit erste mit fünf Sternen ausgezeichnete Saunalandschaft. Es ist der perfekte Ort, um zur Ruhe zu kommen!

Gesundheit zum Verschenken

Mit einem Geschenkgutschein für das Asia Spa Leoben schenkt man seinen Liebsten wertvolle Auszeit und gesunde Entspannung für Körper, Geist und Seele. Die Gutscheine sind ab einem Wert von 10 Euro erhältlich – entweder direkt an der Kasse des Asia Spa Leoben oder für alle Kurzentschlossenen zum Download und selbst ausdrucken auf www.asiaspa.at/onlineshop.



Auf der Homepage www.asiaspa.at werden laufend die aktuellen Hygienemaßnahmen und Regelungen kommuniziert, die sich an den behördlichen Vorgaben orientieren. Weitere Informationen auch telefonisch unter 03842 24500 oder per Mail an info@asiaspa.at. (Zeichen: 3.520)

