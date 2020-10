BMBWF und ISB schreiben Staatspreis Innovative Schulen aus

Einreichfrist ist der 31. Jänner 2021. Der Preis ist mit 100.000 Euro dotiert.

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) lädt gemeinsam mit der Innovationsstiftung für Bildung (ISB) alle österreichischen Schulen ein, ihre herausragende Arbeit zu präsentieren und ab heute bis 31. Jänner 2021 für den Staatspreis Innovative Schulen einzureichen. Der Preis ist mit insgesamt 100.000 Euro dotiert.

„Die immer schneller fortschreitenden gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen der letzten Jahre sowie ganz besonders die aktuelle Lage rund um Sars-CoV-19 machen deutlich, vor welchen Herausforderungen Schulen stehen und welche Flexibilität, Innovationskraft und Managementleistung von ihnen gefordert ist. Mit diesem Staatspreis möchten wir den rund 6.000 österreichischen Schulen die Möglichkeit geben, ihre herausragende Arbeit vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren und die Leistung, die Pädagoginnen und Pädagogen für ihre Schülerinnen und Schüler und unsere gesamte Gesellschaft erbringen, würdigen“, stimmen Bildungsminister Heinz Faßmann und Jakob Calice, Vorstand der ISB, überein.

Neues Konzept für innovative Schulentwicklung

2018 als Staatspreis für Schule und Unterricht ausgeschrieben, wurde der Preis in den letzten zwei Jahren vom BMBWF einer kompletten Neukonzeption unterzogen und gemeinsam mit der ISB weiterentwickelt. Ziel ist es, innovative Schulentwicklung noch stärker in den Fokus zu rücken und zu fördern und dabei jene Schulen auszuzeichnen, die mit Hilfe innovativer Zukunftskonzepte die Qualitätsvorgaben des Bildungsressorts nicht nur erfolgreich umsetzen, sondern auch eigeninitiativ vorantreiben. Ausgeschrieben wird der Staatspreis ab nun alle zwei Jahre. Dabei wird in den Folgejahren eine Weiterentwicklung des Konzepts zur Vernetzung und Vorstellung der Siegerschulen als Best-Practice-Beispiele angestrebt.

Hochkarätige Jury vergibt insgesamt 100.000 Euro

Prämiert werden die sechs besten Einreichungen. Der erste Platz erhält im Zuge einer feierlichen Verleihung durch Bundesminister Heinz Faßmann und ISB-Vorstand Jakob Calice im Herbst 2021 einen Hauptpreis von 50.000 Euro, die fünf weiteren Finalist/inn/en erhalten Anerkennungspreise von je 10.000 Euro.

Die Vergabe des Staatspreises erfolgt auf Vorschlag einer Expert/inn/enjury, die in einem zweistufigen Prozess die sechs besten Einreichungen identifiziert und diese Schulen zur finalen Entscheidungsfindung persönlich besuchen wird. Die Hauptjury bilden vier Sektionsleiter/innen des BMBWF Iris Rauskala, Klemens Riegler-Picker, Margareta Scheuringer und Andreas Thaller, der Stiftungsvorstand der Innovationsstiftung für Bildung Jakob Calice, der Bildungsforscher Michael Schratz, die Bildungsforscherin Barbara Zuliani sowie die Bildungsjournalistin Lisa Nimmervoll.

Fünf Qualitätskategorien

Basis für die Vergabe ist die herausragende Erfüllung von fünf Qualitätskategorien, die vom BMBWF in Anlehnung an bestehende Qualitätsmanagementsysteme sowie den zukünftigen Qualitätsrahmen entwickelt wurden:

1. Unterrichtsqualität – Lernen und innovatives Lehren

2. Lebensraum Klasse und Schule – Schulkultur

3. Qualitätsmanagement – Schule als lernende Organisation

4. Ergebnisse und Wirkungen

5. Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen

Wer kann mitmachen?

Der Staatspreis Innovative Schulen wird öffentlich ausgeschrieben und richtet sich an alle öffentlichen und privaten Schulen jeden Schultyps Österreichs. Alle vorgenannten Schulen sind eingeladen, an der Ausschreibung teilzunehmen. Sie können bis spätestens Sonntag, 31. Jänner 2021, unter www.innovativeschulen.at einreichen. Achtung:

Die Einreichung erfolgt ausschließlich online, postalische oder persönlich abgegebene Einreichungen werden nicht berücksichtigt.

Detaillierte Informationen zum Staatspreis Innovative Schulen finden Sie unter: www.innovativeschulen.at

