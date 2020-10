„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Tripel u. a. mit Dokupremiere „Die Gloriette – Krone Schönbrunns“

Außerdem: „erLesen“ mit Pfaller, von Kürthy & Erkurt; im Vorabend CCA-Venus-Award und „Kultur Heute“ zu Gast im Naturhistorischen Museum Wien

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 6. Oktober 2020 widmet sich in zwei „Erbe Österreich“-Produktionen dem Schloss Schönbrunn, beginnend mit der Neuproduktion „Die Gloriette – Krone Schönbrunns“. Anschließend taucht „Erbe Österreich“ noch in die Lagunenwelt von Venedig ein, ehe Heinz Sichrovsky Robert Pfaller, Ildikó von Kürthy und Melisa Erkurt in einer neuen „erLesen“-Ausgabe begrüßt.

Bereits im Vorabend präsentiert „ORF III Spezial“ unter dem Titel „Heimat bist du großer Ideen – Der CCA-Award“ (18.15 Uhr) einen der wichtigsten Kreativpreise Österreichs, bei dem heuer wieder die besten Ideen der Kreativbranche vom „Creative Club Austria“ prämiert werden.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) meldet sich ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr im Rahmen der „ORF-Museumszeit“ aus dem Naturhistorischen Museum Wien, wo sie Direktorin Katrin Vohland zum Gespräch trifft.

Der „Erbe Österreich“-Abend beginnt um 20.15 Uhr mit der Neuproduktion „Die Gloriette – Krone Schönbrunns“ von Udo Maurer. Im Wechselspiel zwischen historischem Bild- und Filmmaterial sowie opulenten Neuaufnahmen und Luftbildern taucht die Dokumentation in die bewegte Geschichte des Bauwerks ein – von seiner Entstehung bis in die Gegenwart. Aufschlussreiche Schilderungen von Expertinnen und Experten verraten beispielsweise, wie die als Monument Habsburgischer Unbesiegbarkeit geplante Gloriette zum höfischen Frühstücksraum umfunktioniert wurde. Danach führt eine weitere „Erbe Österreich“-Doku durch den „Lebensraum Schönbrunn“ (21.05 Uhr), bevor schließlich „Die Lagune von Venedig“ (21.55 Uhr) porträtiert wird.

Zum Abschluss des Abends begrüßt Heinz Sichrovsky in „erLesen“ (22.45 Uhr) Philosoph und Autor Robert Pfaller, Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy sowie Journalistin, Lehrerin und Autorin Melisa Erkurt. Robert Pfallers Thesen polarisieren, das beweist er auch in seinem im Mai erschienen Buch zur Dialektik von Form und Inhalt mit dem Titel „Die blitzenden Waffen. Über die Macht der Form“. Ildikó von Kürthy ist eine der meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart, ihren aktuellsten Roman „Es wird Zeit“ beschreibt sie selbst als „Hommage an das Leben, wenn es in die Jahre kommt“. Zeit wird es auch für eine Änderung im Schulsystem, wenn es nach Melisa Erkurt geht. In „Generation Haram“ zeigt sie nicht nur die Schwachstellen des Systems auf, sondern weist auch darauf hin, wo das Potenzial für Veränderung liegt.

