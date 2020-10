Bundesjugendvertretung: Chaos an Unis und Schulen beenden!

BJV fordert einheitliche Standards für Bildungseinrichtungen im Umgang mit COVID-19

Wien (OTS) - Anlässlich des Semesterstarts an den Hochschulen fordert die Bundesjugendvertretung (BJV) ein Ende der chaotischen Zustände an Bildungseinrichtungen. Obwohl der Schulbetrieb schon seit einigen Wochen läuft, gibt es noch viele Unklarheiten. „Beim Umgang mit den Corona-Regeln sind Lehrkräfte oft ratlos und SchülerInnen verunsichert. Die Bundesregierung muss endlich Klarheit schaffen. Wir brauchen einheitliche Regeln sowohl für Schulen als auch Universitäten und FHs. Das ständige Rätselraten muss ein Ende haben“, fordert BJV-Vorsitzender Derai Al Nuaimi.

Die Corona-Krise zeigt deutlich, welche akuten Defizite im österreichischen Bildungssystem vorliegen. Gerade was Digitalisierung betrifft, gibt es enormen Aufholbedarf. Die BJV fordert daher in ihrem „Kompass für eine gerechte Gesellschaft“ die Modernisierung und Digitalisierung aller Bildungsbereiche. „Speziell Kinder, die aus Familien mit niedrigem Haushaltseinkommen stammen, haben oft keinen eigenen Laptop und sind vom digitalen Schulunterricht ausgeschlossen. Die Bundesregierung hätte über den Sommer alle nötigen Geräte anschaffen können. Leider ist das nicht passiert und erneut bleiben viele Kinder auf der Strecke“, sagt Al Nuaimi.

Corona Infektionen an Schulen steigen

Die aktuelle Zahl an COVID-19-Infektionen an Schulen ist besorgniserregend: Laut Bildungsministerium sind mit Stand 1. Oktober über 1200 SchülerInnen und 178 LehrerInnen mit dem Corona-Virus infiziert. Eine Besserung über die Herbst- und Wintermonate ist nicht zu erwarten. Umso wichtiger ist es, die Rahmenbedingungen für reibungsloses Homeschooling zu schaffen, um allen SchülerInnen und StudentInnen ein unkompliziertes Wintersemester zu ermöglichen, so Al Nuaimi abschließend.

