Neues von „Walking on Sunshine“ – neue Folgen mit zahlreichen Cameo-Auftritten von ORF-Stars

Dreharbeiten zur dritten Staffel der ORF-Dramedy mit Madani, Palfrader und Karl

Wien (OTS) - Die ersten fünf Folgen der dritten „Walking on Sunshine“-Staffel sind bald im Kasten, laufen die Dreharbeiten in Wien und Umgebung, Niederösterreich und im Burgenland doch noch voraussichtlich bis Freitag, den 9. Oktober 2020, auf Hochtouren. Während sich Tilia (Proschat Madani) an der Spitze des ORF behaupten muss, leidet Otto (Robert Palfrader) unter seiner schwindenden Popularität. Und Lukas (Aaron Karl) bereut schon langsam, Österreich verlassen zu haben – es hat sich einiges getan seit dem Finale der zweiten „Walking on Sunshine“-Staffel. Doch, so viel kann schon verraten werden, die Höhen und Tiefen rund um die Wetterredaktion werden sogar noch heftiger. Und genau in diesem unbeständigen Klima finden sich Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl wieder.

In weiteren Rollen der zehn neuen 45-minütigen Folgen der erfolgreichen ORF-Dramedy spielen u. a. Selina Graf, Tanja Raunig, Georg Rauber, Natalie Alison, Harald Windisch, Heidelinde Pfaffenbichler, Daniela Kong, Simon Hatzl und Nicole Beutler. Mit Maya Unger (als Praktikantin) und Ferdinand Seebacher (als Connys Assistent) bekommt das junge Team der Wetterredaktion Verstärkung. Prominent besetzte Cameo-Auftritte garantieren diesmal u. a. Nadja Bernhard, Tarek Leitner, Gerda Rogers, Helmi, Barbara Karlich, Marcus Wadsak, Christoph Feurstein und Rainer Pariasek. Regie bei den ersten fünf Folgen führt Chris Raiber, die weiteren fünf Folgen entstehen im Frühjahr 2021. Für die Drehbücher zeichnet auch diesmal wieder Mischa Zickler verantwortlich. Zu sehen ist die dritte „Walking on Sunshine“-Staffel voraussichtlich 2021 in ORF 1.

Proschat Madani: „Tilia wird in ihrem Leben nie zufrieden sein“

Proschat Madani legt die Figur der Tilia als Generalintendantin streng an: „Die große Herausforderung ist, diese Figur glaubhaft zu spielen – und sie dennoch nicht unsympathisch wirken zu lassen. Das Dilemma von Tilia ist nach wie vor, dass sie nie ein Ende finden wird, sie wird nie zufrieden in ihrem Leben sein – egal, was sie erreicht hat.“

Robert Palfrader: „Das Publikum liebt den Otto“

„Der arme Otto, er hat in den neuen Folgen ein dramatisches Erlebnis – die Öffentlichkeit verliert das Interesse an ihm, das ist für ihn furchtbar. Aber dann passiert etwas Unvorhergesehenes – ein Glücksfall für ihn! Aber eigentlich kann er machen was er will, das Publikum liebt den Otto einfach!“. Palfrader weiter zu Besonderheiten bei den Dreharbeiten: „Ich hatte diesmal einen Monolog über mehrere A4-Seiten, da musste sogar ich Text lernen.“

Mehr zum Inhalt der dritten Staffel ist online unter presse.ORF.at abrufbar. „Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

