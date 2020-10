HC-Generalsekretär Höbart: Wahlkampf-Song „HC IS BACK“ geht regelrecht durch die Decke

130.000 Aufrufe in nur drei Tagen sind einzigartiger Rekord

Wien (OTS) - „Unser Wahlkampf-Song ‚HC IS BACK‘ ist schon hitparadenverdächtig, geht er doch mit mehr als 130.000 Aufrufen auf unserem Youtube-Kanal (www.youtube.com/TeamHCStrache) innerhalb von nur drei Tagen regelrecht durch die Decke“, zog heute „Team HC Strache“-Generalsekretär Christian Höbert eine erfolgreiche Zwischenbilanz.



Keiner anderen wahlwerbenden Partei sei es auch nur im Ansatz gelungen, mit einem künstlerischen Beitrag und Video derartige Reichweiten binnen kürzester Zeit zu erzielen. Die Marke HC Strache sei also nach wie vor einzigartig und erfolgversprechend, führte Höbart weiter aus.



„Wir geben gemeinsam mit unseren unzähligen ehrenamtlichen Mitarbeitern in den nächsten Tagen bis zum Wahltag noch einmal Vollgas und freuen uns bereits auf unsere große Schlussveranstaltung am Viktor-Adler-Markt am Mittwoch, 7. Oktober ab 16 Uhr, bei dem dieser erfolgreiche Song übrigens live performt wird“, kündigte Höbart an.

Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache – Allianz für Österreich

Ing. Christian Höbart

Generalsekretär

+43 (0)664 8586858

christian.hoebart @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at