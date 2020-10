„DIE.NACHT“: Andi Ogris und Bogdan Roščić bei „Willkommen Österreich“ am 6. Oktober in ORF 1

Außerdem: Benny Hörtnagl begrüßt Seiler und Speer „Live im SK1“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann läuten die Ballsaison ein: Zu Gast bei „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 6. Oktober 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 sind Fußball-Legende und „Dancing-Stars“-Kandidat Andi Ogris sowie Staatsoperndirektor Bogdan Roščić. Dass Grissemann nur zu gerne einmal selbst bei der großen Tanzshow dabei wäre, ist seit dem Gespräch mit Talkgast Kristina Inhof kein Geheimnis mehr. Stermann dagegen hat vergangene Woche die Absage seines „Lieblings-Clusters“, des Wiener Opernballs, beklagt. In einer neuen Ausgabe der ORF-1-Late-Night-Music-Session geben sich danach um 23.15 Uhr Seiler und Speer bei Benny Hörtnagl „Live im SK1“ musikalisch, unterhaltsam, lustig und nachdenklich – aber auch sehr ehrlich.

„Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann“ um 22.00 Uhr

Als Stürmer war Andi Ogris nicht gerade zimperlich. Wie es ihm mit den eleganten Schrittfolgen der Standardtänze geht, erzählt er den beiden Moderatoren. „Ich denke, es ist noch viel Luft nach oben, aber man kann mir das Bemühen nicht absprechen“, sagte er nach dem „Dancing Stars“-Auftakt im September über seinen ersten Tanz. Jetzt geht die Fußball-Legende in die Offensive um den Titel.

Als ehemaliger „Starmania“-Juror kennt sich Bogdan Roščić mit Publikumslieblingen aus und bringt seine Expertise als neuer Direktor in die Wiener Staatsoper mit. Auch wenn der Opernball 2021 aufgrund der aktuellen Situation um COVID-19 abgesagt werden musste, hat der Quereinsteiger große Pläne für das traditionsreiche Opernhaus. „Live im SK1: Seiler und Speer“ um 23.15 Uhr

„Manchmal kanns hoid a passieren, weil man die Kameras vergisst, dass ma bled drein schaut, aber das ist egal, es geht ja um die Musik!“, meint Christopher Seiler „Live im SK1“. Einer der erfolgreichsten und größten Acts der 2010er Jahre, Festivalheadliner, „Amadeus Austrian Music Award“-Gewinner: Christopher Seiler und Bernhard Speer werden bei Benny Hörtnagl über wilde und exzessive Jahre am Anfang ihrer Karriere sprechen, Geschichten von skurrilen Auftritten auspacken und natürlich vor allem Musik machen. Gemeinsam mit der „Meli Bar Combo“ spielen sie den Nummer-1-Hit „Ala bin“, die Hymne „Soits Leben“, „I kenn di vo wo“ und die aktuelle Single „Principessa“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at