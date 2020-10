Radsport: UCI Mountainbike Weltmeisterschaften Saalfelden-Leogang live in ORF SPORT +

Vom 7. bis 11. Oktober

Wien (OTS) - Von 7. bis 11. Oktober 2020 finden in Saalfelden-Leogang die UCI Mountainbike Weltmeisterschaften statt. Die begehrten Medaillen und Regenbogentrikots werden in den Disziplinen Cross-Country, Downhill und E-Mountainbike vergeben. Insgesamt 13 Medaillenentscheidungen werden rund um die Asitzbahn in Leogang, die das Eventgelände beheimatet, ausgetragen.

Das rot-weiß-rote Team umfasst ein Rekordaufgebot von 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In der spektakulären Downhill-Disziplin ist eine Lokalmatadorin der aufstrebende Stern des Sports. Die Saalbacherin Valentina Höll dominierte in den vergangenen Jahren bei den Juniorinnen, wurde mehrfache Welt- und Europameisterin. Auf ihren Hausbergen misst sie sich erstmals in der Elitekategorie. 2,5 Kilometer lang ist die Abfahrtsstrecke Speedster, die die Downhill-Bewerbe beheimatet. Insgesamt zwölf schwere Abschnitte sind in die Strecke, die von der Stöckalm ins Tal führt, eingebaut.

Der Steirer Matthias Grick ist Kokommentator. Der 29-jährige war bis zuletzt im Cross-Country als auch im Marathon als Fahrer unterwegs, feierte mehrere internationale Siege, darunter auch einen Etappenerfolg bei der Crocodile Trophy in Australien.

ORF SPORT + überträgt die Cross-Country-Bewerbe am Samstag, dem 10. Oktober, ab 12.05 Uhr, und die Downhill-Bewerbe am Sonntag, dem 11. Oktober, ab 13.00 Uhr live. Kommentator ist Peter Brunner, Kokommentator Matthias Grick. Bereits am Donnerstag, dem 8. Oktober, widmet sich um 18.00 Uhr der „Club ORF SPORT +“ live der Mountainbike-WM in Leogang.

Die Übertragungszeiten in ORF SPORT + in der Übersicht:

Donnerstag, 8. Oktober

18.00-19.00 Uhr: Live „Club ORF SPORT +“ zur Mountainbike-WM in Leogang (Moderatorin Aline Zellhofer

Samstag, 10. Oktober

12.05-14.00 Uhr: Live Damen Elite Cross Country

14.35-15.00 Uhr: Live Herren Elite Cross Country (von 14.35 bis 16.30 Uhr live in der ORF-TVthek)

22.00-23.00 Uhr: Highlights Herren Elite Cross Country

Sonntag, 11. Oktober:

13.00-14.10 Uhr: Live Damen Elite Downhill (von 12.45 bis 14.10 Uhr live in der ORF-TVthek)

14.50-15.00 Uhr: Live Herren Elite Downhill (von 14.50 bis 16.50 Uhr live in der ORF-TVthek)

20.15-22.00 Uhr: Highlights Herren Elite Downhill

22.00-23.00 Uhr: Highlights Damen Elite Downhill

