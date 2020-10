Die „Soko Donau“ und die Frage der „Schuld“

Wien (OTS) - Die Frage der „Schuld“ beschäftigt die „Soko Donau“ am Dienstag, dem 6. Oktober 2020, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einem neuen Fall: Ein Vierzehnjähriger wird von einem Blumentopf tödlich am Kopf getroffen – und ein Unfall ist auszuschließen. In der „Soko Kitzbühel“-Dacapofolge „Unsichtbar“ wirft um 21.05 Uhr der Tod einer jungen Frau bei einer riskanten Kletteraktion zahlreiche Fragen auf.

„Soko Donau – Schuld“ (Dienstag, 6. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Holger Barthel

Im Hof eines Wiener Gemeindebaus wird der vierzehnjährige Adam Posch von einem Blumentopf am Kopf tödlich getroffen. Ein Unfall ist auszuschließen, der Topf muss geworfen worden sein. Rasch kommt Hausmeister Mario Grahammer (Kerim Waller) in den Kreis der Verdächtigen, denn Adams Mutter Nadja (Karolina Lodyga), der er immer tatkräftig zur Seite stand, hat ihn abgewiesen. Dann ist da noch eine Nachbarin, die sich anonym über Adam beschwert hat, und Lisa Schneider (Allegra Tinnefeld), die Schulkollegin, mit der er am Schulhof Streit hatte. Die Cops finden bald heraus, dass das Opfer ein zutiefst einsamer Jugendlicher war.

„Soko Donau“ ist eine Koproduktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Unsichtbar“ (Dienstag, 6. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly sowie u. a. Lisa Hörtnagl in einer Episodenrolle; Regie: Rainer Hackstock

Mit Videos riskanter Kletteraktionen wurde Lara Kreidl zum YouTube-Star, doch bei einer Felsklippe findet sie schließlich ihren Tod. Da sie einen Wingsuit trägt, sieht es zuerst nach einem missglückten Stunt aus, doch die Spuren am Tatort sprechen eine andere Sprache. Laras Manager Christian Flaschner (Markus Böker) vermutet den Mörder unter den teilweise aufdringlichen Fans der beliebten YouTuberin. Jedoch hat auch Laras Konkurrentin Adriana Noack (Lisa Hörtnagl), die sich seit Kurzem in Kitzbühel aufhält, ein Mordmotiv: Berühmtheit, Geld und Klickzahlen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

