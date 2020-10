Der Stadt Wien Podcast widmet sich in Staffel 2 der Wien-Wahl

Alles zum Wahlsonntag schon jetzt zum Anhören im kostenlosen Abo auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Google und Spotify

Wien (OTS/RK) - „Es ist verdammte Pflicht, zu wählen.“ Wenn es um die Demokratie geht, spricht auch der katholische Pfarrer des Stephansdoms, Toni Faber, klare Worte - in Episode 4 der neuen Staffel des Stadt Wien Podcast. Am 11. Oktober wählt Wien einen neuen Gemeinderat und 23 Bezirksparlamente. Die neue Staffel des Stadt Wien Podcast widmet sich ganz der Demokratie – und lässt Wienerinnen und Wiener genauso zu Wort kommen wie Gesundheits-Expertinnen der Stadt, Demokratieforscherinnen und Promis, die Wien ihr zuhause nennen.

Die neue Staffel des Stadt Wien Podcast umfasst 8 Episoden und ist ab sofort kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar, zum Beispiel Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und mehr.

Historisches, Aktuelles und Stimmen aus Wien

Was unterscheidet den Gemeinderat vom Wiener Landtag? Was entscheiden die 23 Bezirksparlamente? Wie haben die alten Römer in Vindobona gewählt? Was musste geschehen, bis auch Frauen ihr allgemeines Wahlrecht nutzen durften? Der Stadt Wien Podcast geht auf Reise durch die Grätzl, lässt Junge und Alte zu Wort kommen, forscht in der Geschichte der Demokratie und fragt Promis nach ihrer Motivation zur Wahl. Vom Schweizerhaus zu „Kim Kocht“, von der Kabarettbühne ins Fußballstadion, von Karl Kolarik bis ÖFB-Nationalteam-Spielerin Jasmin Eder: Sie alle erzählen, warum sie am 11. Oktober wählen.

Gertraud Diendorfer vom Demokratiezentrum Wien ist ausgewiesene Expertin im Feld der Wahlrechts-Forschung. Sie führt im Podcast auf eine Reise von der Antike über das Revolutionsjahr 1848 bis zu den Verwerfungen im 20. Jahrhundert und den Wahlen nach 1945.

