AK Wien Veranstaltung: Öffentlicher Busverkehr in Österreich.

Klimapolitische und soziale Herausforderungen.

Wien (OTS) - Um das Klima zu schützen müssen die Öffentlichen Busse in Österreich zum großen Teil auf „saubere“ Antriebe umgestellt werden. Um die EU-Vorgaben bis 2025 zu erfüllen müssen die Städte viel in neue Busse und eine entsprechende Lade-Infrastruktur investieren. Gleichzeitig sorgt ein harter Wettbewerb um die Fahr-Aufträge für immer mehr Druck auf die Arbeitsbedingungen und die Entlohnung der BuslenkerInnen. Die AK diskutiert mit VertreterInnen der Städte, mit VerkehrsexpertInnen und GewerkschafterInnen wie die neuen Herausforderungen für den öffentlichen Busverkehr bewältigt werden können und was dies auch für das Angebot an die Fahrgäste bedeutet.

Am Dienstag, 06. Oktober 2020

09:00 Uhr - 14:00 Uhr

AK Bildungszentrum

Die Veranstaltung wird wegen der Corona-Krise als Live-Stream übertragen.

https://wien.arbeiterkammer.at/busverkehr

9:00 Eröffnung

Renate Anderl, Präsidentin AK Wien

Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Inno-vation und Technologie (Videobotschaft)

Robert Wurm (GPF)

9:30 Panel 1

Dekarbonisierung von Bussen und Umsetzung CVD-RL in Österreich

Ziel, Umfang und Stand der CVD-RL

Axel Volkery, EU-Kommission

9:50 Uhr

Pause

10:00 Uhr

Auswirkungen und Kosten der CVD-RL in Österreich

Christoph Schaaffkamp (KCW Berlin)

10:30 Uhr

Stand der Umsetzung und Ausblick auf den zukünftigen Rahmen in Österreich

Michael Fruhmann (Vergaberecht BMJ)

10:50 Uhr

Diskussion

11:10 Uhr

Pause

11:30 Uhr

Panel 2

Erfahrungen und Herausforderungen des Ausschreibungswettbewerbs

Was hat die Liberalisierung des Busverkehrs in Österreich gebracht? Friedemann Brockmeyer (civity Management Consultants Berlin)

11:50 Uhr

Pause

12:00 Uhr

Auswirkungen der Ausschreibungspraxis auf die Unternehmen

Stefan Winkelbauer (Postbus)

12:20 Uhr

Lohn- und Arbeitsdruck - Auswirkungen auf die Beschäftigten

Karl Delfs (Gewerkschaft VIDA)

12:40 Uhr

Diskussion

12:50 Uhr

Pause

13.00 Uhr

Podiumsdiskussion

Karin Zipperer (VOR)

Silvia Kaupa (Postbus)

Thomas Weninger (Städtebund)

Heidrun Maier-de Kruijff (VÖWG)

Sylvia Leodolter (Arbeiterkammer Wien)

Moderation: Lydia Ninz (Wirtschaftsjournalistin und Verkehrsexpertin)

14:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Ute Bösinger

(+43-1) 501 65-12779

ute.boesinger @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at