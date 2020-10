Karrieren unterstützen: FH Campus Wien und PHARMIG kooperieren, um Berufsbilder der Zukunft zu etablieren

Wien (OTS) - Mit der Kooperation zwischen der FH Campus Wien, ihrer Tochtergesellschaft Campus Wien Academy, der PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs und der PHARMIG Academy entsteht erstmals eine vertiefende Zusammenarbeit zwischen der pharmazeutischen Industrie und einer Fachhochschule. Ziel ist es, Synergien bestmöglich zu nutzen und gemeinsam innovative Aus- und Weiterbildungsprogramme für die Pharmabranche zu entwickeln. Ein erstes Zertifikatsprogramm ist derzeit in Ausarbeitung und soll Anfang 2021 starten.

Fachkräftemangel in der Pharmabranche

Die pharmazeutische Industrie bietet hoch qualitative Arbeitsplätze in vielen Bereichen. In der Neu- oder Nachbesetzung entsprechender Stellen gibt es immer wieder einen Bedarf an entsprechend geschulten Fachkräften, wie zum Beispiel im Herstellungs- und Qualitätsmanagement (Good Manufacturing Practice). Nicht immer können diese Stellen auch entsprechend besetzt werden, wobei der Personalmangel dabei unterschiedliche Qualifikationsstufen betrifft.

Kooperation sichert mehr qualifizierte Fachkräfte für Österreich

Mit der Kooperation der Aus- und Weiterbildungsinstitute sowie der Branchenvertretung soll die Basis dafür gelegt werden, damit die Unternehmen diesen Bedarf in Zukunft gut abdecken können. Dazu Franz Gatterer, Prokurist der Campus Wien Academy: „ Ziel dieser Kooperation ist es, Teilnehmende durch modulare Ausbildungspfade auf benötigte Berufsprofile der Pharmaindustrie vorzubereiten. Die Teilnehmer*innen erhalten so eine hochwertige, professionelle und vor allem zielgerichtete Ausbildung mit hohen Jobchancen. “ Robin Rumler, Präsident der PHARMIG ACADEMY und Vizepräsident der PHARMIG, ergänzt: „ Unsere Industrie ist stark reguliert und muss höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Das fängt in der Entwicklung an und geht über die Herstellung von pharmazeutischen Produkten über die Verpackung und den Vertrieb bis hin zum laufenden Qualitätsmanagement. Dementsprechend anspruchsvoll sind auch die Jobs, die diese Branche bietet und für die eine fundierte Ausbildung notwendig ist. “

Das Ausbildungsprogramm, das konzipiert wird, adressiert Personen, die sich zielgerichtet auf eine bestimmte Berufsschiene weiterbilden oder umschulen wollen. Die konkrete Darstellung der benötigten Jobprofile in den Aus- und Weiterbildungsprogrammen ist nicht nur entscheidend zur erfolgreichen Bekämpfung des Fachkräftemangels, sondern führt auch zu mehr Transparenz und macht Pharmaunternehmen als Arbeitgeber*innen sichtbarer und attraktiver.

Partnerschaft mit starken Synergien

„ Die FH Campus Wien bringt durch ihre forschungsgeleiteten Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich der Applied Life Sciences jahrelange Erfahrung in der praxisnahen Aus- und Weiterbildung von hochqualifizierten Mitarbeiter*innen für die Pharmabranche in die Kooperation ein. Durch unser ausgeprägtes Know-how in diesem Bereich können wir gemeinsam mit der pharmazeutischen Industrie einen wichtigen Beitrag für die Stärkung der Gesundheitswirtschaft in Wien insgesamt leisten “, so Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien.

„ Von Seiten der Industrie können wir wiederum den genauen Bedarf bei den Unternehmen erheben und ihnen durch diese Kooperation zu entsprechend top-vorbereiteten und bestens ausgebildeten Mitarbeitenden verhelfen. Wir unterstützen sowohl jene, die sich auf eine neue berufliche Herausforderung und einen Einstieg in die pharmazeutische Branche vorbereiten möchten als auch jene Kolleginnen und Kollegen, deren Jobs sich entweder verändert haben oder die ihren Tätigkeitskreis in ihren Unternehmen erweitern möchten “, sagt Eva Waldmann, Leiterin der PHARMIG ACADEMY.

In der Zusammenarbeit sehen die Kooperationspartner*innen zudem einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Absicherung des Standortes Österreich. Hierfür nutzen die PHARMIG Academy und die Campus Wien Academy ab sofort ihre Synergien bei der Entwicklung und Durchführung ihrer innovativen Zertifikatsprogramme.

Über die Kooperationspartner

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.



> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom



Über die Campus Wien Academy

Die Campus Wien Academy ist Teil der FH Campus Wien, University of Applied Sciences, der größten Fachhochschule Österreichs und erweitert das Studienprogramm sowie das akademische Weiterbildungsprogramm der Fachhochschule. Das traditionelle Lehrportfolio für den tertiären Markt und das Portfolio für den Weiterbildungsmarkt bilden so ein in sich geschlossenes Produktportfolio auf akademischem Niveau. Die Campus Wien Academy ist an der Schnittstelle von Hochschulbildung, Erwachsenenbildung und beruflicher Weiterbildung angesiedelt. Aufbauend auf diesem Portfolio und den Kernkompetenzen der sieben Departments der Fachhochschule entwickelt sie innovative und flexible Weiterbildungsangebote und Umschulungen. Die Campus Wien Academy antwortet so auf die kurzfristigen und langfristigen Herausforderungen des lebensbegleitenden Lernens von Menschen und Organisationen.



Über die PHARMIG

Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Oktober 2020), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

Über die PHARMIG ACADEMY

Die PHARMIG ACADEMY ist das Aus- und Weiterbildungsinstitut der Pharmig, des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Sie bietet Seminare, Lehrgänge und Trainings zu allen Themen des Gesundheitswesens. Das Angebot orientiert sich an aktuellen Entwicklungen und richtet sich an alle, die Interesse am Gesundheitsbereich haben bzw. darin tätig sind.

