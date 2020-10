EANS-News: AGRANA startet Produktion von kristallinem Betain in 40 Mio.-EUR-Anlage in Tulln

Weltweit dritte Anlage zur Gewinnung von kristallinem Betain durch Joint Venture zwischen AGRANA und The Amalgamated Sugar Company (USA)

Wien - Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern AGRANA startete am Standort Tulln mit der Produktion von kristallinem Betain. Die Errichtung der neuen Betainkristallisations-Anlage unmittelbar neben der Zuckerfabrik erfolgte durch die Beta Pura GmbH, ein Joint Venture von AGRANA mit dem amerikanischen Zuckerproduzenten "The Amalgamated Sugar Company". Der Finanzbedarf für die neue Anlage, deren Bauzeit 15 Monate betrug, lag bei rund 40 Mio. Euro. AGRANA veredelt am Standort Tulln bereits seit 2015 die bei der Zuckerherstellung gewonnene Rübenmelasse zu flüssigem Betain-Konzentrat. Mit der neuen Anlage, die eine Produktionskapazität von rund 8.500 Tonnen kristallinem Betain pro Jahr hat, ist Tulln der dritte Produktionsstandort weltweit, an dem natürliches Betain in kristalliner Form gewonnen wird.

"Wir freuen uns im Rahmen unseres Joint Ventures die Inbetriebnahme der Betainkristallisations-Anlage bekannt zu geben. Obwohl es durch COVID-19 zu einigen Herausforderungen in der Errichtungsphase kam, konnten wir den Bau im August abschließen und mit der Produktion starten. Wir bieten ab sofort unseren Kunden in der Kosmetik-, Lebensmittel- und Futtermittelindustrie hochwertiges kristallines Betain an," erklären die CEOs von AGRANA und Amalgamated Sugar Johann Marihart und John McCreedy. Die größten Absatzmärkte für natürliches kristallines Betain liegen in Asien, Australien sowie im arabischen Raum.

Über Betain

Der in der Zuckerrübenmelasse enthaltene natürliche Stoff Betain zeichnet sich durch eine große Vielfalt an positiven Eigenschaften und ein breites Anwendungsspektrum aus. Wissenschaftlich betrachtet ist Betain ein Methyl-Donor, weist osmoregulatorische Eigenschaften auf, unterstützt die Leber bei der Fettverarbeitung und baut die Aminosäure Homocystein ab, die bei hohen Werten die Blutgefäße beeinträchtigt.

Betain wird nicht nur in Nahrungsergänzungsmitteln oder in Sportgetränken zur Förderung des Muskelaufbaus eingesetzt, sondern auch in der Nutztierhaltung als Bestandteil bei Futtermitteln. Darüber hinaus hat Betain in Kosmetikprodukten eine regulierende Wirkung auf den Wasserhaushalt in den Zellen. In Tensiden bzw. waschaktiven Substanzen (z.B. Shampoos, Haarspülungen) wirkt Betain schaumstabilisierend, konditionierend und leicht festigend.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.400 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 56 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol. AGRANA ist außerdem heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

Über Amalgamated Sugar

Amalgamated Sugar ist der zweitgrößte Zuckerrübenproduzent in den USA und verfügt genossenschaftlich über Zuckerrübenanbauflächen von etwa 73.000 Hektar in Idaho, Oregon und Washington. Neben der Herstellung von rund 1 Mio. Tonnen Zucker produziert und verkauft Amalgamated Sugar auch Futtermittel. Das Unternehmen ist in der Technologie aus Zuckerrübenmelasse kristallines Betain zu gewinnen weltweit führend.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [https:// www.agrana.com/] zur Verfügung.

