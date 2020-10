French Open: Bis zu 1,083 Millionen sahen Fünf-Satz-Krimi von Thiem in ORF 1

Meistgesehenes-Tennismatch seit Muster 1997; 761.000 sahen ORF-Premiere von „Bohemian Rhapsody“

Wien (OTS) - Es war ein wahrer Tenniskrimi mit erfreulichem Ende für Dominic Thiem, den die Tennisfans gestern, am Sonntag, dem 4. Oktober 2020, bis 20.37 Uhr live im ORF zu sehen bekamen. Bis zu 1,083 Millionen waren via ORF 1 beim Achtelfinale der French Open 2020 mit dabei, im Schnitt waren es exakt 520.000 bei 23 Prozent Marktanteil (22 bzw. 21 Prozent MA in den jungen Zielgruppen). Damit war dieses Match das meistgesehene im ORF seit der Partie Thomas Muster gegen Sergi Bruguera beim Turnier von Key Biscayne 1997!

Weiter geht es live in ORF 1 am Dienstag, dem 6. Oktober, mit dem Viertelfinale Dominic Thiem – Diego Schwartzman aus Argentinien.

Während sich Dominic Thiem aufmacht, der König von Paris zu werden, dürfen sich auch „Queen“ im ORF über einen Bestwert freuen: Bis zu 858.000 ließen sich direkt nach dem Tennismatch die ORF-Premiere von „Bohemian Rhapsody“ nicht entgehen, im Schnitt sahen 761.000 bei 24 Prozent MA (34 bzw. 32 Prozent in den jungen Zielgruppen) das Oscar-gekrönte Meisterwerk.

