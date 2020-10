Rainer Riedl ist Fundraiser des Jahres

Fundraising Verband zeichnet den Gründer und Obmann von DEBRA Austria für seine 25-jährigen Verdienste um das Spendenwesen aus und vergibt Fundraising Awards 2020.

Rainer Riedl hat es geschafft, dass sich heute jeder in unserer Gesellschaft vorstellen kann, wie sich das Leben eines Schmetterlingskindes anfühlt. Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria

Der Dachverband der österreichischen Spendenorganisationen (Fundraising Verband Austria) prämierte heute in Wien die herausragendsten Leistungen in der Spender¬kommunikation. In den sechs Kategorien Spendenspot, Innovation, Online-Kampagne, Fundraising Aktion, Spendenmailing sowie Unternehmenspartnerschaft des Jahres wurden die renommierten Fundraising Awards an namhafte NPOs und Agenturen verliehen. Um den außerordentlichen Einsatz des gemeinnützigen Sektors im Kampf gegen die Folgen von COVID-19 vor den Vorhang zu holen, wurde zusätzlich ein Award für das Corona-Engagement des Jahres vergeben. Höhepunkt war die Auszeichnung des Gründers und langjährigen Geschäftsführers der Organisation DEBRA Austria, Rainer Riedl, mit dem Sonderpreis „Fundraiser des Jahres“.



Rainer Riedl zählt zu den engagiertesten Menschen in Österreich, wenn es um medizinische Hilfe für die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft geht. Als der frühere Top-Manager bei T-Mobile vor 25 Jahren den Verein DEBRA Austria gründete, stand er vor der unmöglich erscheinenden Herausforderung, die seltene Krankheit Epidermolysis bullosa (EB) Öffentlichkeit, Spendern und Forschung näher zu bringen. „ Rainer Riedl hat es geschafft, dass sich heute jeder in unserer Gesellschaft vorstellen kann, wie sich das Leben eines Schmetterlingskindes anfühlt. “, betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria. Aus dem nichts heraus startete er vor 25 Jahren Spendenaufrufe, um die Erforschung von EB finanzieren zu können. Mit großem Mut und seinem unbändigen Engagement gelang ihm die erfolgreiche Finanzierung des EB-Hauses Austria, eine weltweit einzigartige Spezialklinik mit Forschungslabor in Salzburg, die 2005 eröffnet wurde und seither die bestmögliche medizinische Versorgung für Schmetterlingskinder sicherstellt. Unermüdlich hat Rainer Riedl für medizinische Behandlung, Forschung und Öffentlichkeitsarbeit gesammelt, ein internationales Netzwerk aus 61 Ländern aufgebaut und die verschiedenen österreichischen Initiativen in einem starken Vertretungsnetz „Pro Rare Austria“ vereinigt.



Zuletzt wurden 2019 Werner Kerschbaum, der langjährige Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, 2018 der heuer unerwartet verstorbene Gründer und Stiftungspräsident von VIER PFOTEN, Heli Dungler, 2017 KHM-Generaldirektorin Sabine Haag, 2016 der langjährige CARITAS-Präsident Franz Küberl, 2015 Alexander Wrabetz für die ORF-Hilfsaktion „HELFEN. WIE WIR“ und 2014 Karlheinz Böhm (posthum für sein Lebenswerk) für ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.



Fundraising Awards – Preisträger in den weiteren Kategorien

- Der Award für den besten Fundraising Spot des Jahres (Partner: ORF) ging an die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen Österreich. Der Spot mit dem Titel „Du bist nicht allein“ überzeugte mit wertvollen Tipps aus psychologischer Sicht, um gut durch die herausfordernde Zeit der Corona-Krise zu kommen. Link zum Spot.

- Ebenfalls an Ärzte ohne Grenzen wurde der Award in der Kategorie beste Fundraising Innovation des Jahres (Partner: VSG Direkt) verliehen. Die Organisation machte mit ihrer Digitalisierungsoffensive zur Aufklärung über Erbrecht und Testamentsspenden während der Pandemie das Rennen. Mit vielfältigen Online-Angeboten begegnete Ärzte ohne Grenzen dem in der Corona-Krise gestiegenen Interesse nach digital verfügbaren Informationen hinsichtlich Testamentserrichtung, Erbrecht und der Möglichkeit einer testamentarischen Zuwendung.

- Bei der Partnerschaft des Jahres (Partner: ERSTE Bank) holte die St. Anna Kinderkrebsforschung mit ihrer 30-jährigen Zusammenarbeit mit der Bastelrunde Kindergarten Hirtenberg den Award. Durch den Verkauf ihrer selbst gebastelten Kunstwerke hat die Bastelrunde in den drei Jahrzehnten 230.000 Euro für die Kinderkrebsforschung erzielt und damit einen maßgeblichen Beitrag geleistet, dass krebskranke Kinder eine Chance auf eine gesunde Zukunft bekommen.

- Der Alpenverein/Gebirgsverein überzeugte die Jury in diesem Jahr in der Award-Kategorie Direct Mailing des Jahres (Partner: Österreichische Post AG). Der von der Agentur fundoffice entwickelte Spendenbrief mit einem als Wanderkarte gestalteten Kuvert sprach gezielt die Problematik des Hüttensterbens an. Die Spender wurden durch eine personalisierte Karte zum „Hüttenhelden“ der Julius-Seitner Hütte gemacht.

- Die Auszeichnung mit dem Fundraising Award für die Fundraising Aktion des Jahres (Partner: Sextant) ging an Caritas Österreich für die Corona Nothilfe-Kampagne in Zusammenarbeit mit Coca-Cola. Der Getränkehersteller setzte im April die Produktwerbung aus und spendete gebuchte Werbezeiten zur Bewerbung von Hilfsmaßnahmen. Die Caritas nutze diese Werbeflächen im TV für ihren höchst erfolgreichen Spendenaufruf zugunsten der „Corona Nothilfe“.

- In der Kategorie Fundraising Online Kampagne des Jahres (Partner: yuutel) machte neuerlich der diesjährige Dreifach-Preisträger Ärzte ohne Grenzen das Rennen. Im Rahmen der Neuspenderkampagne „Glück ist ansteckend“ hat Ärzte ohne Grenzen ihre Online-Akquise mit Fokus auf emotionale, interaktionsstarke Social Media-Ads erfolgreich neu aufgebaut und damit nachhaltig neue Unterstützer an die Organisation gebunden.

- Anlässlich des breiten gemeinnützigen Einsatzes zur Eindämmung der Folgen der Pandemie wurde in diesem Jahr auch ein Award in der Sonderkategorie Corona-Engagement des Jahres vergeben. Dieser ging an die Diakonie und Brot für die Welt für die crossmediale Kampagne „Corona Hilfsfonds“, die im Frühjahr Privatpersonen, Firmen und Medien zu einem großartigen Einsatz bewegte und zu einem großen Spendenerfolg führte.



Über die Fundraising Awards

Der Fundraising Verband Austria vergibt jährlich die Fundraising Awards. Ziel ist es, hervorragende Leistungen in der Kommunikation mit Spendern vor den Vorhang zu holen. Der Fundraiser des Jahres wird vom Vorstand des FVA ernannt. Die Kür der anderen Kategorien erfolgt durch eine international besetzte Fachjury. Insgesamt wurden heuer 73 Projekte eingereicht. Vergeben werden die Fundraising Awards im Rahmen des Österreichischen Fundraising Kongresses, der angesichts der aktuellen Corona-Situation erstmals als 3-teiliger Online-Kongress unter dem Motto „Moving Forward“ veranstaltet wird. Den Auftakt bildet die Vergabe der Fundraising Awards am 5. Oktober (Live-Stream ab 14 Uhr), Teil zwei des Online-Kongresses folgt von 17. bis 18. November, Teil drei zwischen 26. und 27. Jänner 2021.



Der Fundraising Verband Austria (FVA) – Dachverband der österreichischen Spendenorganisationen mit 320 Mitgliedern – verfolgt seit mehr als 20 Jahren das Ziel, die Rahmenbedingungen für das österreichische Spendenwesen zu verbessern sowie die Ausbildung und Qualitätsstandards im Fundraising weiter zu entwickeln.



