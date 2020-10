Erinnerung PK: „Plasmaspenden retten Leben“ – morgen, 6. Oktober, 9.30 Uhr

Plasmaspendezentren leisten einen wertvollen Beitrag zur medizinischen Versorgung in Österreich - wie lange noch?

Wien (OTS) - 40.000 Plasmaspenderinnen und Plasmaspender leisten einen wichtigen Beitrag für die Versorgung mit plasma-basierten Therapien in Österreich. Diese Plasmaspenden stehen am Beginn einer ganzen pharmazeutischen Wertschöpfungskette, in der Österreich eine Vorreiterrolle einnimmt. Über 6.000 Menschen arbeiten in Österreich in dieser Infrastruktur. In den Produktionsstätten, in denen Plasma zu wichtigen Medikamenten verarbeitet wird, arbeiten Forschungs-Teams mit internationalem Ruf an der Weiter- und Neuentwicklung von Therapien. Dies gewährleistet die Versorgung der Patientinnen und Patienten im In- und Ausland. Während der letzten Jahre - und durch COVID-19 nochmals verschärft - ist die Zahl der Plasmaspenden deutlich zurückgegangen. Wie lange kann also der Versorgungsauftrag noch geleistet werden und wie lange kann sich der Know-how-Standort Österreich im internationalen Umfeld behaupten? Mit einer breit angelegten Kampagne soll Bewusstsein für die Wichtigkeit der Spende und das „Leben retten“ in der Bevölkerung geschaffen werden, um mehr Menschen zur Plasmaspende zu motivieren.

