Ausgezeichnete Forschung: Wissenschaftspreis an Dietmar Georg und sein Team für die interdisziplinäre Medizinische Strahlenforschung

Wiener Neustadt (OTS) - Das Land Niederösterreich vergibt jährlich Wissenschaftspreise an herausragende Forscher*innen, deren Leistungen positiv zur Entwicklung des Landes beigetragen haben. Einer der beiden diesjährigen Würdigungspreise ging an Dietmar Georg und seine Forschungsgruppe MedRadOnc, die sich an der Medizinischen Universität Wien und bei MedAustron der medizinischen Strahlenforschung widmen.

Mit dem Würdigungspreis wird ein wissenschaftliches Gesamtwerk von überregionaler Bedeutung honoriert. Ein solches weist die interdisziplinäre Gruppe „Medizinische Strahlenforschung“ zweifellos auf: die Forscher*innen der Medizinischen Universität Wien haben am Wiener Neustädter Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum die physikalische und biologische translationale und angewandte Forschung etabliert und verfolgen seit 2016 konsequent ein nachhaltiges Forschungsprogramm. „Ziel ist es, durch unsere Forschungstätigkeiten die Ionentherapie zu verbessern und auch das Spektrum an damit behandelbaren Tumorerkrankungen zu verbreitern, beispielsweise durch die Entwicklung von Methoden zur Behandlung sich bewegender Zielvolumina, neuer Bildgebungsverfahren oder der Erforschung noch ungenutzter Potenziale der Kohlenstoffionentherapie“, erläutert Dietmar Georg. Neben Georg selbst stecken hinter dem Erfolg die Forscher*innen Sylvia Gruber, Monika Clausen, Barbara Knäusl, Hermann Fuchs, Andreas Resch und Peter Kuess.

„Wir gratulieren Professor Georg herzlich zum Gewinn des Wissenschaftspreises und freuen uns mit ihm darüber, dass der hohe Wert seiner Forschungsarbeit auf diese Weise anerkannt wird. Er trägt mit seinem Team dazu bei, die Ionentherapie auf internationaler Ebene voranzubringen und liefert neue Erkenntnisse zum Wohl vieler Krebspatient*innen. Wir freuen uns auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit in den kommenden Jahren!“, kommentieren MedAustron Geschäftsführer Alfred Zens und Ärztlicher Direktor Eugen B. Hug den Erfolg.

Auch der MedAustron-Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Schneeberger beglückwünscht das Team: „Die Forschung hat neben der Behandlung von Krebspatient*innen einen hohen Stellenwert bei MedAustron. Das Zusammenspiel der beiden Bereiche erlaubt es uns, die Zukunft der Ionentherapie aktiv mitzugestalten. Der Würdigungspreis beweist die exzellente Qualität der Forschungsarbeit und ich möchte Professor Georg und seinem Team herzlich zu diesem Erfolg gratulieren.“



Dietmar Georg ist Universitätsprofessor für Medizinische Strahlenphysik und Onkotechnologie an der Medizinischen Universität Wien, deren Abteilung für medizinische Strahlenphysik er seit 2000 leitet, und wissenschaftlicher Koordinator der nicht-klinischen Forschungsaktivitäten bei MedAustron. Er wirkte an zahlreichen internationalen Projekten rund um die Themen bildgesteuerte Strahlen- oder Ionentherapie mit; er betreute bisher über 60 Student*innen bei ihren Abschlussarbeiten und hat über 230 Artikel in internationalen Fachzeitschriften publiziert. Seit 2018 wurde er in das Koordinationsteam des European Particle Therapy Network der Europäischen Gesellschaft für Radioonkologe (ESTRO) aufgenommen, dies unterstreicht seinen Rang als international anerkannter Experte in der medizinischen Strahlenphysik.

Rückfragen & Kontakt:

EBG MedAustron GmbH

Mag. (FH) Petra Wurzer

+43 2622 26100 111

petra.wurzer @ medaustron.at



Medizinische Universität Wien

Mag. Johannes Angerer

+43 1 40160 11501

pr @ meduniwien.ac.at