AVISO: Virtueller Medien-Workshop: Impfstoffentwicklung gegen Covid-19

Wien (OTS) - Weltweit wird an über 190 Impfstoffprojekten gegen Covid-19 geforscht, mehrere Dutzend sind in der klinischen Erprobung. Einige wenige Impfstoffkandidaten befinden sich bereits in der letzten Testphase. Doch wie geht es weiter? Was bedeutet das für Österreich? Antworten auf diese und andere Fragen geben namhafte ExpertInnen bei einem ausführlichen virtuellen Workshop am 13. Oktober 2020.

Folgende Themen werden u.a. besprochen:

An welchen Impfstoffarten wird derzeit geforscht? Warum geht die Entwicklung bei Covid-19-Impfstoffen so viel schneller als bei anderen Impfstoffen?

Was ist Österreichs Beitrag zur Impfstoffforschung?

Wie läuft das Zulassungsverfahren ab und wie kann gewährleistet werden, dass die Impfstoffe ausreichend geprüft sind?

Wann ist mit ersten Impfstoffen zu rechnen und wie sollen diese verteilt werden?

Datum: 13. Oktober, 13 bis 15 Uhr

Die Veranstaltung wird via Livestream übertragen. Es besteht die Möglichkeit, sowohl kurz unmittelbar nach jedem Themenblock Fragen zu stellen als auch zu einem fundierteren Austausch mit den ExpertInnen zu einem späteren Zeitpunkt.

SprecherInnen in alphabetischer Reihenfolge:

Dr. Clemens Martin Auer

Sonderbeauftragter für Gesundheit

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Mag.a Renee Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Dr. Otfried Kistner

Unabhängiger internationaler Impfstoffexperte

Thomas Lingelbach

CEO Valneva Austria GmbH

Dr. Erich Tauber

CEO und Gründer von Themis Bioscience GmbH

Dr. Andreas Wagner, ppa.

Head Liposome Technology, Polymun Scientific Immunbiologische Forschung GmbH

DI Dr. Christa Wirthumer-Hoche

Leitung AGES Medizinaufsicht

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

Datum: 13.10.2020, 13:00 - 15:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Uta Müller-Carstanjen

mueller-carstanjen @ finefacts.at

M: +43 664 515 30 40



Mag. Sonja Warter, MSc

warter @ finefacts.at

M: +43 650 270 39 29