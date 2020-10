Tank-App Bertha der Mercedes-Benz AG jetzt in Österreich verfügbar (FOTO)

Berlin (ots) - Nach erfolgreichem Start in Deutschland kommt die Smartphone-App Bertha nun nach Österreich

Rund um die Uhr Spritpreise vergleichen und schnell die günstigste, nächste oder passende Tankstelle finden: Mit Bertha ist das nun auch in Österreich möglich. Nach erfolgreichem Start in Deutschland kommt die Smartphone-App Bertha jetzt auch in die Alpenrepublik, wo sie ab sofort kostenfrei im App und Google Play Store für Fahrer aller Marken verfügbar ist.

Erleichterung rund ums Tanken

Bertha hilft Fahrern, alle Dinge rund ums Tanken einfach, schnell und bequem per Smartphone zu erledigen. Die kosten- und werbefreie Tank-App vergleicht auf einen Blick aktuelle Spritpreise der rund 15.000 meldepflichtigen Tankstellen in Deutschland und 3.000 in Österreich. Beim Öffnen der App werden die Preise automatisch und übersichtlich mit Ampelfarben in der Karte oder per Liste angezeigt - inklusive des Tankstellen-Namens. Persönliche Tankpräferenzen wie beispielsweise Tankkarten, Öffnungszeiten, Tankstellen-Marken, Spritsorten oder Favoriten können als Filter eingestellt werden. Die passende Tankstelle ist damit schnell gefunden. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wird die App kontinuierlich weiterentwickelt.

Tankfüllung kontaktlos und sicher mit Bertha Pay in Deutschland zahlen

Fahrern in Deutschland steht eine besondere Funktion in Zeiten von Corona zur Verfügung: Bertha Pay. Bertha hilft nicht nur dabei Zeit und Geld zu sparen, sondern auch auf sich und andere zu achten, indem die Tankfüllung per Smartphone vom Auto oder Motorrad kontaktlos und ohne Extrakosten bezahlt wird. Fahrer, andere Kunden und Tankstellenmitarbeiter können so ausreichend Abstand halten. Bertha Pay geht quasi stellvertretend zum Bezahlen an die Kasse und der Kassierer sieht automatisch, dass gezahlt wurde. Die kontaktlose Zahlung mit Bertha Pay ist bereits an über 700 teilnehmenden Tankstellen in Deutschland möglich und das Netzwerk teilnehmender Partner wird kontinuierlich ausgebaut. Auch in Österreich ist die Einführung von Bertha Pay geplant.

Über Bertha

Die App: Bertha ist die intuitive Smartphone-App der Mercedes-Benz AG, die in Deutschland und Österreich verfügbar ist. Die Pionierin: 1888 startete Bertha Benz die erste Fernfahrt weltweit und machte dabei eine Apotheke zur Ur-Tankstelle. Die Mission: Den Autofahrer-Alltag so einfach und bequem zu gestalten, wie er sein sollte. Die User Experience: Durch das Umsetzen von Feedback und Testen neuer Funktionen, wird die App kontinuierlich weiterentwickelt. Der Start: Bertha ist in Deutschland und Österreich kosten- und werbefrei verfügbar und hilft schnell die beste Tankstelle zu finden. Mit der integrierten Funktion Bertha Pay können Fahrer in Deutschland einfach, bequem und sicher per App von jedem Fahrzeug aus zahlen. Die Zukunft: Auch in Österreich wird die Bertha-App weitere digitale Services wie z.B. Bertha Pay ausbauen.

Die App hat bereits über 1 Mio. Downloads in Deutschland und wurde 2019 von Auto Motor Sport Lesern als beste Smartphone-App mit dem Car Connectivity Award ausgezeichnet.

Die Bertha App ist kostenlos für alle Fahrer im App Store und bei Google Play in Deutschland und Österreich zum Download verfügbar:

https://bit.ly/2AdKRa2

https://www.bertha.app/presse/

