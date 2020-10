Team HC-Höbart: Nächste Bombe ist geplatzt - Dominik Nepp spätestens seit 2015 „Spesen-Insider“!

Unhaltbare Spesenvorwürfe: Erneute Entlastung für HC Strache

Wien (OTS) - Als äußerst brisant bezeichnete heute „Team HC Strache“-Generalsekretär Christian Höbart eine nun bekanntgewordene Aussage des ehemaligen Leibwächters von HC Strache, Oliver R. – selbst Teil der Ibiza-Bande und Beschuldigter in der „Spesen-Angelegenheit“ – der bei seiner Einvernahme am 02. Oktober 2019 im Bundeskriminalamt aussagte: „Ich habe in meiner ersten Einvernahme ausgesagt, dass auch Dominik Nepp darüber informiert gewesen sei, dass ich (Oliver R.) diverse Abrechnungen bzw. Belege von HC Strache sammle und mich dadurch absichere. Dies muss meiner Erinnerung nach so 2014 oder 2015 gewesen sein, und zwar im Zuge einer Diskussion betreffend die hohen Ausgaben von HC Strache. Auf Nachfrage, ob ich ihm (Dominik Nepp) dezidiert gesagt habe, dass hier auch falsche Rechnungen vorgelegt werden, gebe ich an, dass ich ihm sicher gesagt habe, dass wir Rechnungen umwandeln. Er hat lediglich mit den Schultern gezuckt und ist gegangen.“



Damit sei belegt, dass Dominic Nepp als damaliger Finanzreferent der FPÖ Wien und zuständiges Kontroll- und Prüforgan der finanziellen Gebarung der FPÖ Wien im Gegensatz zu seinem Parteiobmann HC Strache über diese möglicherweise illegalen Vorgänge informiert war. Er habe wissentlich geduldet, dass Straches Ex-Leibwächter krumme Dinge drehe, dies aber weder verhindert, noch habe Nepp Strache informiert, führte Höbart weiter aus.



Damit stellen sich laut Höbart folgende brennende Fragen:



• Warum ist Herr Nepp als Finanzreferent der FPÖ Wien jahrelang nicht tätig geworden?

• Warum hat Herr Nepp als Finanzreferent der FPÖ Wien, deren Obmann Heinz-Christian Strache war, damals nicht informiert? Wohlwissend, dass hier hinter seinem Rücken möglicherweise krumme Dinge mit Belegen und Spesenabrechnungen passierten.

• Warum ist Herr Nepp als Finanzreferent der FPÖ Wien seiner Kontroll-, Prüf- und Berichtspflicht nicht nachgekommen oder hat diese von Mitarbeitern eingereichten Belege bewusst abgesegnet?

• Waren Herr Nepp oder andere Mitarbeiter bzw. Funktionäre der FPÖ Wien in diese Machenschaften vielleicht sogar involviert?



„Sämtliche Vorwürfe und Lügenkonstruktionen der jüngeren Vergangenheit – Ibiza, das von der FPÖ vorangetriebene Meldeverfahren, die Vereinsangelegenheiten im Zusammenhang mit vorgeblichen Parteispenden aber auch der Vorwurf Mandatskauf ‚Barbara Kappel‘ – sind in sich zusammengebrochen und entlasten damit HC Strache erneut. Denn auch bei den Spesen hat sich HC Strache nichts vorzuwerfen. Seine Mitarbeiter wurden von ihm immer angewiesen, Belege in ‚Privat’ und ‚Beruflich/Politisch‘ aufzuteilen, hat seine privaten Ausgaben stets selbst bezahlt und wusste nichts von irgendwelchen Spesen-Malversationen. Ex-Leibwächter und Ex-Mitarbeiter aus dem FPÖ-Büro haben augenscheinlich ohne Wissen des HC Strache ‚umgewandelte‘ Rechnungen organisiert und eingereicht. Die Staatsanwaltschaft wird prüfen, ob sich diese Personen dadurch ein Körberlgeld dazu verdient haben. Aber, dass sich nun herausstellt, dass der ehemalige Finanzreferent und nunmehrige Spitzenkandidat der FPÖ Wien Nepp offenbar schon seit 2015 über diese Machenschaften Bescheid wusste und seinen Obmann und Chef HC Strache niemals informierte, schlägt dem Fass nun wirklich den Boden aus. Deshalb werden wir nun einen noch entschlosseneren Weg zur Aufklärung der umfassenden Unschuld von HC Strache einschlagen. Denn die nun aufgetauchten Informationen, wer aller in dieser Intrige gegen Strache involviert war, sind wirklich ungeheuerlich und geben dem Begriff Intrige eine neue Bedeutung“, schloss "Team HC Strache"-Generalsekretär Christian Höbart.



