FPÖ-Darmann zu 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung: Bedenkliche Hetze im Wiener Burgtheater

Slowenische Volksgruppe in Kärnten zählt zu den bestgeförderten Volksgruppen in ganz Europa

Klagenfurt (OTS) - „Die heutige Veranstaltung im Burgtheater zur Lage der Slowenen erwies sich leider als ein die stolze Kärntner Landesgeschichte verzerrendes Geschwätz, garniert mit bedauernswertem Realitätsverlust und dem Ziel, zu hetzen und zu trennen. Das 100-jährige Jubiläum der erfolgreichen Kärntner Volksabstimmung und das damalige Bekenntnis zu Österreich und gegen den südlichen Kriegstreiber hätten sich mehr Niveau sowie den Mut zum fairen Diskurs verdient. Stattdessen gab es eine auf offener Bühne geäußerte radikale und gefährliche Hetze, aber auch die Leugnung des historisch wertvollen Beitrages der Windischen in Kärnten für das wichtige Bekenntnis zur jungen Republik Österreich“, so der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann.

„Auch die Diskutanten im Burgtheater sollten einmal zur Kenntnis nehmen, dass die slowenische Volksgruppe in Kärnten zu den bestgeförderten Volksgruppen in ganz Europa zählt – ganz im Gegenteil zu den Altösterreichern in Slowenien, die noch immer nicht in der Verfassung anerkannt und damit weiter gedemütigt werden. Ebenso sollten diese Diskutanten zur Kenntnis nehmen, dass sie nicht die Meinung der Bevölkerung in Kärnten vertreten, die sehr wohl in Einheit und im guten Miteinander zusammenlebt. Niemand in Kärnten braucht diese radikalen Störfeuer aus Wien“, so der FPÖ-Chef.

