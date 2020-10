NEOS zu Faßmann: Offene Schulen und nachvollziehbare Regeln müssen oberstes Ziel sein

Künsberg Sarre: „Der Versuch, die Versäumnisse des Sommers aufzuholen kommt reichlich spät.“

Wien (OTS) - „An den Aussagen des Bildungsministers zeigt sich einmal mehr, dass die Bundesregierung es verabsäumt hat, den Sommer zu nutzen, um gemeinsam Österreichs Schulen auf den Herbst vorzubereiten“, reagiert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre auf die Ankündigungen von Bildungsminister Faßmann in der ORF-Sendung Hohes Haus. „Einheitliche Regeln sind schon seit Beginn des Schuljahres dringend notwendig. Es ist unverständlich, warum die Regierung um Kurz, Anschober und Faßmann diese Last auf den Schultern der Lehrerinnen, Lehrer und Eltern so lange ignoriert haben. Es muss so rasch wie möglich einheitliche und für alle nachvollziehbare Regelungen geben, wann Kinder in Quarantäne müssen und wann nicht. Sonst herrscht weiter mehr Verunsicherung als Vertrauen.“

Oberstes Ziel müssten offene Schulen sein, so Künsberg Sarre und pocht einmal mehr auf Fast Lanes für Corona-Tests in Schulen. „Wir NEOS fordern das schon seit Monaten: Schnellere Tests, klare Ansprechpartner und Regeln bringen Sicherheit und Zuversicht für Schülerinnen und Schüler, Lehrende und Eltern.“

