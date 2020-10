ANSCHOBER: Corona-Zahlen heute wieder stabil, aber weiterhin viel zu hoch

In vielen Teilen Europas sehr starke Zuwächse und hohe Infektionszahlen

Wien (OTS) - 714 Neuinfektionen bei 12.505 Testungen werden heute für die vergangenen 24 Stunden gemeldet. Dem stehen 584 Neugenesene gegenüber. Die stärksten Zuwächse kommen wieder aus Wien (249), Niederösterreich (134) und Oberösterreich (127). Die Hospitalisierungszahlen liegen insgesamt bei 476, davon 103 auf Intensivstationen. Gesundheitsminister Rudi Anschober: „Im Gegensatz zum Samstag sind das heute wieder stabilisierte Zahlen – wie sie seit dem 20. September vorliegen. Allerdings sind diese Werte nach wie vor deutlich zu hoch – wir müssen runter mit den Zahlen. Daran arbeiten wir mit aller Kraft.“

Auffallend sind die stark steigenden Infektionszahlen in vielen Teilen Europas. Beim Nachbarland Tschechien etwa hat der Wert der 7-Tages-Inzidenz nach einem Tagesplus von 3,3% bereits 150 überschritten (Österreich: 58,5). Ungarn setzt mit plus 3,8%, die Slowakei mit plus 6,1% die ebenfalls starken Steigerungen fort. Auch die Niederlande (+3%) und Belgien (+2,7%) haben wie Großbritannien (+2,7%) weiterhin starke Zuwächse. Österreich liegt heute bei einem Plus von 1,5%.

Die Zahl der aktiven Fälle in Österreich beträgt heute 8.704 und ist damit seit zwei Wochen relativ konstant. Der Reproduktionsfaktor bleibt wie bereits seit Tagen bei relativ erfreulichen 0,99.

