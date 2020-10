Wölbitsch/Korosec: Sieben Tage Wartezeit bei Hotline 1450 beweist Scheitern der Stadtregierung!

Konkreter Fall zeigt rot-grünes Missmanagement auf – Stadt muss Unterstützung des Innenministeriums endlich annehmen

Wien (OTS) - Als „inakzeptabel“ kritisieren Stadtrat Markus Wölbitsch und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec einen aktuellen Fall, bei dem ein Mann mit ernsten Symptomen auf Auskunft von der Hotline 1450 sieben Tage auf den Besuch und einen Test warten hätte müssen. Wie „Wien heute“ berichtete, liege der auf Corona positiv getestete Patient nun im Spital – jedoch nur aufgrund des hohen Drucks von außen.

„Es kann nicht sein, dass Patienten sieben Tage auf einen Test warten müssen! Schnelle Testungen sind das A und O, um die Corona Zahlen in Wien endlich runterzubringen. Dieser Fall zeigt das Scheitern des rot-grünen Corona-Managements und das Versagen von Stadtrat Hacker“, so Korosec weiter. Die Stadt habe die Personalaufstockung im Sommer völlig verschlafen und den Virus nicht ernst genommen. Erst gestern sei die Zahl an Neuinfizierten so hoch gewesen, wie noch nie. „Das ewige Schönsprechen von Ludwig und Hacker muss ein Ende haben! Die Testungen, die Ergebnisse und das Contact Tracing müssen endlich funktionieren. Die Stadt ist angehalten, die Unterstützung des Innenministeriums anzunehmen. Ludwig muss das Corona-Management zur Chefsache machen“, so Wölbitsch und abschließend: „Verantwortungsvolle Politik für die Wienerinnen und Wiener sieht anders aus! Daher braucht Wien am 11. Oktober mehr türkise Politik.“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien