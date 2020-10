Armenien nutzt ausländische Journalisten zu eigener Propaganda in Berg-Karabach aus

Wien (OTS) - Laut der Pressemitteilung des Außenministeriums der Republik Aserbaidschan gibt es eine zunehmende Anzahl von Berichten, die auf die verantwortungslosen Versuche Armeniens hinweisen, Journalisten, die sowohl aus seinen eigenen Staatsangehörigen und auch denjenigen von Drittstaaten bestehen, im Rahmen seiner laufenden Militäreinsätze gegen die Republik Aserbaidschan auszunutzen. Während Armenien Journalisten und andere Medienfachleute in Gebiete bringt, wo aktive militärische Operationen laufen, ergreift dieses Land offenbar absichtlich keine notwendigen Maßnahmen, um sie klar von den Militärangehörigen zu unterscheiden.

Dieses unverantwortliche Verhalten Armeniens an sich stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen seine Verpflichtung aus dem humanitären Völkerrecht dar, alle möglichen Vorkehrungen zum Schutz der Zivilbevölkerung und der von ihm kontrollierten Zivilobjekte vor den Auswirkungen von Angriffen zu schützen. Damit gefährdet Armenien die Sicherheit der in der Konfliktzone tätigen Journalisten für die Zwecke seiner Propaganda gegen Aserbaidschan.

Das Außenministerium der Republik Aserbaidschan erinnert daran, dass Journalisten in bewaffneten Konflikten nach dem humanitären Völkerrecht und den Resolutionen 1738 (2006) und 2222 (2015) des UN-Sicherheitsrates als Zivilisten eingestuft werden und als solche gleichen Schutz wie Zivilisten genießen, sofern sie keine Maßnahmen ergreifen, die ihren Status als Zivilisten beeinträchtigen.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Journalisten, Medienfachleute und das dazugehörige Personal maximale Sorgfalt walten lassen und Maßnahmen vermeiden, die ihren Status als Zivilist in der Konfliktzone untergraben würden.

Das Ministerium betont außerdem, dass die oben genannten Resolutionen des UN-Sicherheitsrates einen Rahmen für die journalistische Tätigkeit bieten und als Mandat für die Medienfachleute dienen, die in Situationen bewaffneter Konflikte arbeiten und darüber berichten. Insbesondere bekräftigt der Sicherheitsrat in diesen Resolutionen das Bekenntnis zu den Grundsätzen der politischen Unabhängigkeit, der souveränen Gleichheit und der territorialen Integrität aller Staaten sowie der Achtung der Souveränität aller Staaten und verurteilt den Einsatz von Medien zur Anstiftung zur Gewalt, zum Völkermord, zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit und zu anderen schwerwiegenden Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht.

Die Missachtung dieser klaren Richtlinien durch Journalisten erhöht das Risiko der Ausnutzung von Medien, um Hass und Spannungen zu schüren, und begünstigt Situationen, die durch rechtswidrige Anwendung von Gewalt gegen die Souveränität und territoriale Integrität von Staaten entstehen und mit schwerwiegenden Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht einhergehen.

Wir fordern die Journalisten erneut auf, Besuche von vorübergehend besetzten Gebieten Aserbaidschans zu vermeiden, und Armenien keine Gelegenheit zu geben, sie auszunutzen, sowie denjenigen, die in den besetzten Gebieten der Republik Aserbaidschan tätig sind, die oben genannten Anforderungen strikt einzuhalten und keine Maßnahmen zu ergreifen, die die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans untergraben. Wir fordern alle Medienvertreter nachdrücklich auf, die Regeln und Vorschriften der Republik Aserbaidschan in Bezug auf die Akkreditierung ausländischer Journalisten in Aserbaidschan strikt einzuhalten.

Wir fordern ferner alle relevanten zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausnutzung von Journalisten, Medienarbeitern und assoziiertem Personal durch Armenien bei seiner militärischen Aggression gegen Aserbaidschan zu verhindern und sicherzustellen, dass alle Journalisten Regeln und Vorschriften befolgen, um ihren Status als Zivilisten nicht zu beeinträchtigen.

