Austria Email AG: Heuer noch geförderte Heizungssanierungen angehen und langfristig Energie sparen!

Fördermittel noch nicht ausgeschöpft – Fachkräftemangel in Sicht, Appell an Junge: Berufschancen als Installateure statt „Influencer“!

Knittelfeld (OTS) - Knittelfeld, 04.10.2020 – Der heimische Qualitätshersteller Austria Email kann trotz Corona-Krise eine positive Entwicklung verzeichnen. Heuer wurden insbesondere mehr Heizungswärmepumpen und energieeffiziente Boiler produziert und verkauft. Dr. Martin Hagleitner MBA, CEO der Austria Email AG, erklärt zum Markttrend: „Aktuell erleben wir eine wachsende Sanierungsfreude bei Hausbesitzern, diesen Trend sollten wir fortsetzen. Das Umfeld dafür ist mit dem Green Deal der EU und den Maßnahmen der Regierung zur Konjunkturbelebung sehr förderlich. Aber es gibt weiter Potenzial – auch noch heuer!“

„Raus aus dem Öl!“ – Weiterhin attraktive Förderungen verfügbar!

Immerhin stehen laut der Website www.raus-aus-oel.at derzeit noch mehr als 60 Mio. Euro Fördermittel für Private zur Verfügung. Registrierungen sind bis Jahresende möglich; innerhalb von 20 Wochen nach der Registrierung muss ein konkreter Förderantrag eingebracht werden. Hagleitner betont: „Auch wenn in diesen Tagen die Heizsaison beginnt, können Herbst und Winter für die Beratung durch Installateure und die Planung von Sanierungsvorhaben im nächsten Frühjahr genutzt werden. Selbst bei der Umsetzung von Sanierungsarbeiten in der Heizperiode wird der Wärmekomfort kurzfristig durch mobile Geräte, wie sie von innovativen Installateuren eingesetzt werden, gesichert.“



Rentable und nachhaltige Investition in unsicheren Zeiten

Einmal mehr verweist Hagleitner auf die Vorteile einer langfristigen „Geldanlage im Keller“ gegenüber den oft verlustreichen Sparformen: „Die Inflation lässt den Geldwert der Sparguthaben schmelzen, die Finanzmärkte sind vielen zu volatil. Investitionen in die eigenen vier Wände und in Wohnkomfort bleiben. Moderne Geräte für Heizung- und Warmwasserbereitung sparen langfristig Energie und Geld.“ Ausgelöst durch das Wachstum (in einer der wenigen aktuell boomenden Branchen!) ortet er auch einen steigenden Bedarf an Fachkräften: „Für eine erfolgreiche Energiewende brauchen wir bedeutend mehr top ausgebildeten Fachkräftenachwuchs. Junge Leute werden eher mit Installateur-Lehre als mit Influencer-Träumen sichere Berufsaussichten haben.“

Rückfragen & Kontakt:

Austria Email AG

Dr. Martin Hagleitner

Austriastraße 6

8720 Knittelfeld

+43 664 831 94 54

mhagleitner @ austria-email.at

www.austria-email.at