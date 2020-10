FPÖ – Steiner-Wieser zu Welttierschutztag: Tierschutz bedeutet auch Erhalt der Artenvielfalt

Weltweit sind viele Tiere zu Erde, Wasser und Luft vom Aussterben bedroht

Wien (OTS) - „Neben den vielen Grausligkeiten, die man Lebewesen antun kann, wie Massentierhaltungen, Züchtungen und Lebendtiertransporte, wird ein Aspekt des Tierschutzes kaum erwähnt. Das Aussterben vieler Arten durch Umweltverschmutzung, Brandrodungen und dem globalen Hunger nach Trendnahrungsmittel, lassen die Biodiversität weltweit geradezu im Eiltempo schrumpfen“, erklärte die freiheitliche Tierschutzsprecherin und Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser anlässlich des heutigen Welttierschutztages.

„Die mittlerweile hohen Standards in Europa dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass weltweit der Raubbau an Fauna und Flora tagtäglich weiter vorangetrieben wird. Es ist unsere Aufgabe, unsere Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass das leidige Thema ‚Klimaschutz‘ für das Aussterben vieler Tiere keine Lösungen bieten kann – nur ein globaler Umweltschutz wird den Orang-Utan in Sumatra und Borneo oder den Blauwal in den Weltmeeren unseren Kindern und Enkeln erhalten können“, so Steiner-Wieser.

„Der Welttierschutztag muss uns alle zum Nachdenken anregen, denn es geht nicht nur um die ‚glückliche‘ Kuh in unseren Ställen, deren gute Haltung uns auch gesunde Lebensmittel garantiert. Das Thema Tierschutz muss viel weiter greifen, es muss uns aufrütteln und zum Nachdenken anregen, wie wir unsere Erde weiter erleben wollen. Dazu reicht es nicht, kleine Naturschutzreservate einzurichten, wenn dann daneben die Erde auf der Suche nach Rohstoffen ausgebeutet wird und die Wälder hierfür niedergebrannt werden. Unsere Artenvielfalt greift wie ein Uhrwerk ineinander und auch wir als Menschen sind davon abhängig“, ermahnte die FPÖ-Tierschutzsprecherin beim Thema Tierschutz nicht nur vor die eigene Tür zu sehen, sondern sich global für den Schutz und den Erhalt unserer Fauna einzusetzen.

