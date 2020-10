Werner Kogler, Christian Ebenbauer und Markus Waldner am Montag, 05.10., ab 21:10 Uhr, bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Schwerpunkt der Sendung: Strategien gegen Corona im Spitzen- und Amateursport

Wals (OTS) - Als Werner Kogler am 7. Jänner 2020 in der Wiener Hofburg zur Angelobung erschien, trug er die Hoffnung in sich, Österreich als neuer Sportminister in eine erfolgreiche Zukunft führen zu können.



Zehn Monate später befindet sich der Sportminister dauerhaft im Krisenbewältigungsmodus. Die Folgen der Pandemie für Breiten- und Spitzensport so gut wie möglich abzumildern, lautet die große Herausforderung. Welche Strategie verfolgt Kogler angesichts der nahenden Wintermonate und steigenden Infektionszahlen?

In großen Fußballstadien sind nur wenige bis gar keine Zuschauer zugelassen. Ski-Events, wie jenes auf der legendären Streif in Kitzbühel, werden ohne Publikum stattfinden. Im Amateurbereich droht zahlreichen Vereinen das endgültige Aus. Wie geht es im Sport generell weiter? Zu diesem spannenden Themenkomplex diskutiert am Montag bei ServusTV eine hochkarätige Runde.

Sport und Talk aus dem Hangar-7, am Mo., 05.10., ab 21:10 Uhr

Gäste der Sendung:

Werner Kogler (Vizekanzler und Sportminister)

Alexander Antonitsch (ServusTV-Tennis-Experte)

Christian Ebenbauer (Bundesliga-Vorstand)

Markus Waldner (FIS-Renndirektor)

Walter Hlebayna (Präsident Vorarlberger Skiverband)

Moderation: Andreas Gröbl



