Wölbitsch/Korosec: Corona-Infektionszahlen in Wien so hoch wie noch nie!

Wien darf Hilfe des Bundes nicht länger ablehnen – Rot-Grünes Corona-Management gescheitert

Wien (OTS) - „Die Stadtregierung schafft es nicht, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Wien zu senken. Das Corona-Management von Rot-Grün ist nicht nur gescheitert, vielmehr wird der Ernst der Lage immer noch nicht erkannt und auf die leichte Schulter genommen“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec angesichts der explodierenden Zahlen in der Bundeshauptstadt. „Alleine heute wurden über 470 Neuinfektionen gemeldet.“

Fehlendes Contact-Tracing, keine verschärften Maßnahmen zur Kontrolle der Heimquaranäte sowie die Überlastung der 1450-Hotline sind das Ergebnis von Hacker und Ludwigs gescheitertem Krisenmanagement in Wien.

„Eine weitere Möglichkeit wäre eine Vorverlegung der Sperrstunde, wie es manche Bundesländer bereits vorgezeigt haben. Die Stadtregierung darf die Hilfe des Bundes nicht weiter ablehnen und muss auf nachhaltige Maßnahmen im Kampf gegen die explodierenden Infektionszahlen setzen“, so Wölbitsch abschließend.

