Bundesheer: Bundespräsident und Verteidigungsministerin gratulieren Absolventen der Theresianischen Militärakademie

77 Offiziere zur Truppe ausgemustert

Wiener Neustadt (OTS) - Am Freitag, den 02. und Samstag, den 03. Oktober musterten 53 Berufs- und 24 Milizoffiziere, darunter fünf Frauen, an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt aus. Im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, dem Oberbefehlshaber des Bundesheeres, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, und dem Generalstabschef General Robert Brieger fanden die Ausmusterungsfeierlichkeiten zum ersten Mal in einem Corona-konformen Rahmen statt. Nach dem Treueeid wurden die neuen Offiziere dem Bundespräsidenten und der Bundesministerin persönlich vorgestellt.



"Die Damen und Herren Leutnante werden in den unterschiedlichsten Funktionen Verantwortung übernehmen. Sie werden sowohl national als auch international dazu beitragen, dass Frieden und Sicherheit in unserer Heimat und in Europa erhalten bleiben. Dafür danke ich Ihnen", so der Bundespräsident bei der Ausmusterung.



Bundesministerin Klaudia Tanner: "Die Theresianische Militärakademie ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Ausbildung unserer militärischen Führungskräfte beim Österreichischen Bundesheer. Die Ausbildung unserer Soldaten ist auch international hoch angesehen. Ein besonderes Beispiel hier ist die Teilnahme der bosnisch-herzegowinischen Kadetten, die seit 2017 im Rahmen eines Ausbildungsprogrammes an der österreichischen Offiziersausbildung teilnehmen. Ich gratuliere allen Soldatinnen und Soldaten zu ihren erbrachten Leistungen und Anstrengungen. Sie übernehmen ab heute eine verantwortungsvolle Aufgabe für das Österreichische Bundesheer. Dank der umfassenden Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie sind Sie nun bestens für die Aufgaben im In- und Ausland vorbereitet. Ich gratuliere Ihnen allen herzlich zu Ihrer Übernahme und wünsche Ihnen alles Gute auf dem weiteren Weg und viel Soldatenglück."



Sponsion und Beförderung

Am Freitag konnten die Angehörigen des Jahrgangs "Hauptmann Neusser" die Sponsion zum "Bachelor of Arts in Military Leadership" sowie die Beförderung zum Leutnant in der für die Veranstaltung eigens adaptierten Reithalle der Theresianischen Militärakademie teilnehmen. Im Rahmen der Sponsionsfeier verlieh Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den traditionellen Jahrgangsring an den Jahrgangsersten, Leutnant Bernd Wenninger.



Als Höhepunkt der Feierlichkeiten am Samstag fand zu Ehren der neuen Offiziere ein militärischer Festakt im Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie Generalstabchef General Robert Brieger am Maria-Theresien-Platz in Wiener Neustadt statt. Dabei verlieh der Bundespräsident einen Offizierssäbel an Leutnant Wenninger.



Festakt in Zeiten von Corona

Anders als noch in den Jahren zuvor, fand der Festakt aufgrund des Corona-Virus in stark eingeschränkter Form statt. Für die Veranstaltung wurde ein eigenes Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt. Besucher wie Angehörige und Ehrengäste durften nur mit Einladung teilnehmen, dazu gab es auch Zutrittskontrollen. Für die Teilnehmenden gab es extra zugewiesene Sitzplätze, die durch einen entsprechenden Abstand getrennt waren. Zusätzliches Sicherheitspersonal, welches auf die Maßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz hinwies sowie Experten des ABC-Abwehrzentrums waren ebenfalls vor Ort.

Das alljährliche und traditionelle Burghofkonzert der Militärmusik wurde für die heurige Ausmusterung abgesagt. Diverse Empfänge im Bereich der Burg wurden ebenfalls aufgrund der Coronakrise nicht abgehalten.

Für Zuschauerinnen und Zuschauer und Freunde des „Tages der Leutnante“, welche heuer aufgrund der Covid19-Bestimmungen nicht teilnehmen konnten, wurde die Veranstaltung live auf Youtube des Österreichischen übertragen. Den gesamten Festakt gibt es unter https://youtu.be/HhSTZG2W5TQ nachzusehen.

