VP-Gesundheitssprecherin Schwarz: „Höchstwert an Neuinfektionen in Wien muss SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker endlich wachrütteln!“

Ludwig und Hacker ignorieren seit Wochen Forderung nach weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen

Wien (OTS) - „Der heute bekanntgewordene Höchstwert an Coronavirus-Neuinfektionen in Wien seit Beginn der Coronakrise muss die Verantwortlichen der Wiener Stadtregierung, allen voran SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker, endlich wachrütteln. Sowohl Hacker, als auch SPÖ-Bürgermeister Ludwig sind seit Wochen nur mehr im Wahlkampf, anstatt Verantwortung für die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener zu übernehmen. Leider spiegelt sich dieser verantwortungslose Umgang mit dem Coronavirus mittlerweile auch in Fallzahlen wider“, so die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, die sich über die aktuellen Entwicklungen in der Bundeshauptstadt besorgt zeigt.

Schwarz verweist darauf, dass die Volkspartei seit Wochen an SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker appelliere, die Situation ernst zu nehmen und die notwendigen Maßnahmen zu setzen: „Wir als Volkspartei fordern seit Wochen ein besseres Contact Tracing, die dafür benötigte dringende Aufstockung der personellen Ressourcen, die Ausweitung der Schnelltests und auch die dringend benötigte transparente Veröffentlichung der Infektionszahlen pro Bezirk. Die Entwicklung der letzten Tage mit dem heutigen traurigen Höhepunkt zeigt uns, es ist fünf nach zwölf und Schluss mit lustig.“

Schwarz appelliert abschließend neuerlich an SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker: „Herr Hacker, wachen sie endlich aus Ihrem Dornröschenschlaf auf und nehmen sie Ihre Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in unserer Bundeshauptstadt wahr. Das sind sie den Wienerinnen und Wienern auch in Zeiten des Wahlkampfes schuldig.“

