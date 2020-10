Anmeldestart für die VHS Gratis Lernhilfe

Ab 5. Oktober 2020 können SchülerInnen zwischen 10 und 14 Jahren für die VHS Gratis Lernhilfe angemeldet werden.

Wien (OTS) - „Mit der Gratis Lernhilfe eröffnen wir allen Wiener Kindern Bildungschancen – und dabei vor allem auch Kindern, deren Eltern zu Hause nicht helfen können. Sie bekommen hier ein hochqualitatives und kostenloses Angebot zusätzlicher Förderung“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Förderung 2.0 ist ein flächendeckendes Lernhilfeprogramm an öffentlichen Wiener Schulen. Während die Lernhilfe von Kindern der Wiener Volksschulen direkt an ihren Schulstandorten in Anspruch genommen werden kann, wird das Angebot für alle 10- bis 14-Jährigen von den Wiener Volkshochschulen organisiert und findet entweder an der eigenen Schule oder an einer Schule in der Nähe statt.

Diesen Herbst können wieder bis zu 10.000 SchülerInnen an mehr als 140 Schulen einen Gratis Lernhilfekurs in Deutsch, Mathematik und Englisch besuchen. Die SchülerInnen der öffentlichen Mittelschulen (MS) und der Gymnasien (Unterstufe) erhalten direkt in den Schulen Lernhilfe von erfahrenen und kompetenten Lernbetreuer*innen.

Die Kurse starten am 19. Oktober und ab 5. Oktober können Eltern/Erziehungsberechtigte die SchülerInnen anmelden. Die Anmeldung ist verbindlich und gilt für das gesamte Semester. Um eine individuelle Unterstützung garantieren zu können, beschränkt sich die Gruppengröße auf maximal 10 TeilnehmerInnen. Selbstverständlich wird auf die Einhaltung aktueller Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen strengstens geachtet.

Virtuelle Lernhilfe in kleinen Gruppen

„Damit wir wirklich keinen Schüler, keine Schülerin zurücklassen, haben wir unser kostenloses Lernhilfeangebot noch weiter ausgebaut und um zahlreiche Online-Kurse ergänzt. Gerade jetzt benötigen SchülerInnen sowie deren Betreuungspersonen kostenlose und unkomplizierte Unterstützung bei der Bewältigung des Lernpensums“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. Die mehr als 250 Online-Lernkurse starten am 3. November und finden wöchentlich zu jeweils 50 Minuten statt. Jeweils 90 Kurse in Deutsch und Mathematik und 70 in Englisch werden angeboten und können von maximal sieben SchülerInnen pro Kurs besucht werden. Die SchülerInnen erhalten Unterstützung bei den Hausaufgaben, beim Verstehen des Lernstoffs sowie bei der Vorbereitung auf Schularbeiten und Tests. Die Kinder und Jugendlichen können ihre schulischen Anliegen gemeinsam mit den LernbetreuerInnen bearbeiten und erhalten durch den Einsatz virtueller Hilfsmittel und Tools zusätzliche digitale Kompetenzen.

VHS Lernstationen für rasche Unterstützung

Auch die beliebten VHS Lernstationen öffnen in diesem Semester wieder ihre Tore. Aufgrund der aktuellen Situation und aus unserer Sorgfaltspflicht gegenüber den uns anvertrauten SchülerInnen, ist dieses Semester eine Anmeldung nötig. Die VHS Lernstationen werden an 22 verschiedenen VHS Standorten ab dem 19. Oktober angeboten und finden von Montag bis Donnerstag zwischen 14:30 und 16:30 Uhr statt. Ergänzend zu den kostenlosen Lernhilfekursen schaffen die VHS Lernstationen flächendeckend in ganz Wien ein offenes Lernangebot für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch.

Die Anmeldung für die VHS Lernhilfekurse, Lernstationen und die VHS Lernhilfe ONLINE erfolgt durch Eltern oder Erziehungsberechtigte über www.vhs.at bzw. persönlich an jedem Standort der VHS.

Nähere Informationen zur Anmeldung und zu den Kursen unter www.vhs.at/gratislernhilfe

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

