Exquisite, MINT-inspirierte Kristallflaschen und umweltfreundliche, nachhaltige Verpackungen machen Benigna Parfums zu einer faszinierenden neuen Luxusparfümmarke, die Sie im Auge behalten sollten

Washington (ots/PRNewswire) - Auf den ersten Blick mag das glänzende Fläschchen von Benigna Parfums lediglich wie ein weiteres schönes Gefäß wirken, in dem das kostbare Elixier aufbewahrt werden soll. Die kreative Vision mit Liebe zum Detail der kundenspezifisch gestalteten nachfüllbaren Flaschen verkörpern jedoch eine klar definierte und zielgerichtete Strategie, die der Marke in Verbindung mit ihrem umweltfreundlichen Konzept einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil sichert.

Benigna Parfums stellt ihr Umweltbewusstsein durch nachhaltige Flakons und Verpackungen für alle Parfüms der Marke unter Beweis. Die Luxusmarke führt nachfüllbare Kristallflaschen und Mehrwegverpackungen ein und bewirbt diese, um die Umweltbelastung und den CO2-Fußabdruck zu verringern. Ihr Ziel ist es, dabei nicht auf den ästhetischen Reiz ihres Fläschchens und der Verpackung zu verzichten. Diese besteht aus einem Kristallflakon mit Diamant-Facette, handgeschliffenem Kristallverschluss und einem 24-karätigen vergoldeten Flaschenhals mit sieben eingelassenen umwerfenden Swarovski-Kristallen. Die Parfüms werden in einer eleganten Papp- und Holzschachtel präsentiert, ergänzt durch eine schöne Stofftasche.

Über das Design sagte Benigna, der Creative Director der Marke: "Unsere Flakons bestehen aus speziell entwickeltem Kristall, das stark reflektiert und wie ein Diamant facettiert geschliffen ist, um ein fesselndes Erscheinungsbild zu erzeugen. Die Diamantenform symbolisiert Reinheit, Perfektion, Harmonie, Kreativität und Stärke, die Säulen der Grundwerte von Benigna Parfums. Die Details oben auf den Verschlusskappen aus Kristall sind so gestaltet, dass sie einen Flugzeugflügel imitieren und die wahre Geschichte der Marke widerspiegeln: eine junge Dame afrikanischer Abstammung, die ihren Träumen und ihrer Leidenschaft nachgeht, Raumfahrtingenieurin und -pilotin zu werden. Die drei Hauptdüfte - Absolute Celebration, Premier Amour und Escape Velocity - haben jeweils drei einzigartige Kristallverschlüsse in runden, elliptischen und rechteckigen Formen. Die sieben Swarovski-Kristalle haben ebenfalls eine große Bedeutung - die Zahl sieben steht für Vollständigkeit und Perfektion. Das auf der Flasche aufgedruckte Logo ist aus reinem Gold, was für die luxuriöse Ausstrahlung und Zeitlosigkeit der Marke steht."

Die Marke erklärte, dass der Umweltaspekt hervorgehoben wird: "Durch den unterschiedlichen Herstellungsprozess wird Kristall nicht auf die gleiche Weise wie Glas recycelt. Das innovative und umweltbewusste Konzept der Marke erforderte, dass die zeitlosen Flaschen nachfüllbar sein sollten, damit die Kunden diese umwerfenden Kreationen zu einem persönlichen Andenken machen und dieses ein Leben lang genießen und weitergeben können. Die von der Marke verwendeten Papp- und Holzschachteln stammen von Bäumen, die vom World Land Trust und vom FSC vollständig zertifiziert sind."

Das umweltfreundliche Motto der Marke ist nur ein Teil ihrer faszinierenden Geschichte. Benigna Parfums hat sich bewusst dafür entschieden, ausschließlich geschlechtsneutrale Parfüms zu kreieren, um die Barrieren zwischen den Geschlechtern abzubauen. Abhängig von den Inhaltsstoffen, Noten und der Verpackung werden die Parfüms häufig nach Geschlecht kategorisiert. Benigna Parfums ist der festen Überzeugung, dass sich dies ändern muss. Die Marke betont: "Parfüms sollten nicht auf dem Geschlecht oder anderen Unterschieden basieren. Sie sollten die individuelle Wahl, den Geschmack und die Vorlieben respektieren. Wir geben nicht vor, für wen unsere Düfte gemacht sind. Sie sind alle geschlechtsneutral und nicht durch Männlichkeit oder Weiblichkeit bestimmt. Da sich unsere Markengeschichte um Blumen dreht, verwenden wir überwiegend blumige Noten und mischen sie mit anderen seltenen Noten und Top-Inhaltsstoffen wie Oud, Moschus, Ambra, Iris und Holz. So garantieren wir, dass jeder, der sie aufträgt, ein erstaunliches Dufterlebnis erlebt."

Dieses geschlechtsneutrale Element ist ein großer Teil des Wesens der Marke. Es bedeutet, dass ihre eleganten Parfüms die Kraft der Einheit in sich vereinen und dennoch eine einzigartige Geschichte auf jeder Haut erzählen. Unter der ausschließlichen Verwendung von seltenen und teuren erstklassigen Zutaten entstehen exquisite und luxuriöse Kreationen, die für diejenigen bestimmt sind, die nach höchster Qualität und wahrer Einzigartigkeit streben.

Die Marke hat auch eine aktive wohltätige Ausrichtung, da ein Prozentsatz des Gewinns von Benigna Parfums an die BeEagle Foundation gespendet wird. Diese gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, junge Frauen auf der ganzen Welt für eine Ausbildung und Karriere im MINT-Bereich (Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern. @BeEagle_STEM. In dieser modernen Welt ist die Stärkung der Rolle der Frau so wichtig geworden. Es ist bewegend zu sehen, wie eine Luxusmarke die Führung übernimmt, um diese Sache zu unterstützen. Benigna Parfums ist eine Marke mit einem wirklich wunderschönen Anliegen!

Folgen Sie @Benignaparfums in den sozialen Medien, um in die inspirierenden und fesselnden Geschichten der Marke einzutauchen. Derzeit bietet Benigna Parfums ein zeitlich begrenztes Sonderangebot an, mit dem Kunden 115 $ Rabatt auf die 75-ml-Flasche oder das Sammel-Set erhalten, wenn sie zuerst das Musterset kaufen und ausprobieren.

www.benignaparfums.com@Benignaparfums

Erfahren Sie mehr über die ihre Düfte - https://www.youtube.com/channel/UC4z9JWt5M-jBsmaFxSVqpWQ

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295 435/Benigna_Parfums.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295434/A_New_Luxury_Niche_Fragrance_Brand.jpg

Foto - https://mma.prnewswi re.com/media/1295433/Benigna_Parfums_Open.jpg

Logo - https://mma.prnewswi re.com/media/1295437/Benigna_Parfums_Logo.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=tJgJyWyWNAo

Rückfragen & Kontakt:

Medienanfragen: Um eine Pressebroschüre

Muster oder Fotos in hoher Auflösung anzufordern

wenden Sie sich bitte an: media @ benignaparfums.com