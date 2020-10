Kunst im Funkhaus: „Augentrost“

Am 3. Oktober, 18.00 Uhr, ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg, Dornbirn

Wien (OTS) - Unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen eröffnen am 3. Oktober 2020 um 18.00 Uhr ORF-Landesdirektor Markus Klement, Landesstatthalterin und Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink sowie Ausstellungskurator Harald Gfader die neue „Kunst im Funkhaus“-Ausstellung mit dem Titel „Augentrost“ gemeinsam mit den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern vor dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn.

Aufgrund der fehlenden Ausstellungsmöglichkeiten während der COVID-19-Zeit kommen viele heimische Kunstschaffende an ihre Existenzgrenzen. Genau dem wollen der ORF Vorarlberg und Harald Gfader, Kurator der Ausstellungsreihe „Kunst im Funkhaus“, mit der Ausstellung „Augentrost“ entgegenwirken. Mit der aktuellen Schau quer durch das künstlerische Schaffen Vorarlbergs bietet der ORF Vorarlberg der heimischen Kunstszene auch während der Coronazeit ein verlässliches Forum. Ziel ist es, die bildende Kunst in Vorarlberg in Echtzeit am Leben zu erhalten und eine positive Dynamik für zukünftige Präsentationen zu entwickeln.

37 Kunstschaffende in einer Ausstellung

Die Eröffnung findet unter strengen Corona-Auflagen auf dem Vorplatz des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg in Dornbirn statt. Die Kunstwerke werden einzeln mittels Monitor präsentiert. Insgesamt 37 Vorarlberger Kunstschaffende beteiligen sich an der Vernissage unter dem Motto „Augentrost“. Noch nie haben so viele Künstlerinnen und Künstler gemeinsam an einer Ausstellung der Reihe „Kunst im Funkhaus“ mitgewirkt.

Virtuelle Bildergalerie unter vorarlberg.ORF.at

Wegen geltender Corona-Bestimmungen ist die „Augentrost“-Schau im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn derzeit nicht persönlich zugänglich. Interessierte können die Ausstellung aber jederzeit und barrierefrei virtuell in einer eigenen Bildergalerie unter vorarlberg.ORF.at betrachten. Hier sind alle gezeigten Kunstwerke professionell online aufbereitet zu sehen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Dem ORF Vorarlberg ist es ein großes Anliegen, die heimische Kunst- und Kulturwelt gerade jetzt in der sehr herausfordernden Coronazeit aktiv zu unterstützen. Mit der aktuellen ‚Augentrost‘-Schau sollen Kunst und Kultur über alles gestellt werden und damit aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg mit allen Medien ein starkes Signal für die bildenden Künstlerinnen und Künstler des Landes ausgesendet werden.“

Harald Gfader, Kurator „Kunst im Funkhaus“: „Diese ‘Augentrost‘-Schau ist für mich in dieser schwierigen Zeit ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund wurden so viele professionelle Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler wie möglich in ‚Petersburger Hängung‘ für ‚Kunst im Funkhaus‘ integriert. Ich verstehe dieses Hängeprinzip als quasi völkerverbindend, weil hiermit die offene Möglichkeit gegeben ist, sämtliche Kunstgenres der bildenden Kunst zueinander und ineinander zu integrieren und so ein gesamtes Bild einer intakten Kulturlandschaft aufzuzeigen.“

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

T: +43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at