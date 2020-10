NEOS kritisieren grünen Vertagungs-Marathon im Umweltausschuss

Michael Bernhard: „Das zögerliche Verhalten der selbst ernannten einzig wahren Klimaretter kostet uns wertvolle Zeit, die wir nicht haben.“

Wien (OTS) - Deutliche Kritik übt NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard am Vertagungs-Marathon der Bundesregierung im heutigen Umweltausschuss: „Wie wir wissen, bedeutet eine Vertagung ein Begräbnis erster Klasse – und bringt uns bei der Klimarettung keinen Millimeter weiter.“

Begraben wurde von Türkis und Grün heute etwa der NEOS-Antrag für die Schaffung eines Masterplans für eine CO2-Speicherung. Bernhard: „Die Wissenschaft ist sich einig, dass Österreich die internationalen Klimaziele nicht erreichen kann, wenn wir nicht endlich beginnen, CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen und den CO2-Gehalt so schnell wie möglich zu reduzieren. Doch wie wir im heutigen Ausschuss wieder gemerkt haben, wird diesem Thema in der Bundesregierung viel zu wenig Beachtung geschenkt. Es fehlt einfach immer noch, und nun auch weiterhin, eine Gesamtstrategie, um die CO2-Speicherung zu etablieren und zu fördern. Dieses zögerliche Verhalten kostet uns wertvolle Zeit, die wir nicht haben.“

Die Grünen würden, so der NEOS-Klima- und Umweltsprecher, in Sachen Klima- und Umweltschutz zwar schöne Sonntagsreden schwingen, aber entweder nicht ambitioniert genug oder gleich gar nicht handeln. „Heute haben sie mit dem Vertagungsmarathon den Fraktionen die Möglichkeit genommen, die Anträge im Nationalrat und damit in der Öffentlichkeit zu debattieren. Dass sie sich dennoch vor den Jungwählerinnen und Jungwählern weiterhin als die großen und einzig wahren Klimaretter geben, ist in Anbetracht dessen einfach nur eine Farce“, sagt Bernhard.

