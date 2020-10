SPÖ Hernals: Entscheidende Impulse für Bildungseinrichtungen im Bezirk gesetzt

Sommerkindergarten in der Braungasse wird umgebaut, Volksschule Kindermanngasse generalsaniert

Wien (OTS/SPW) - Am Freitag, den 2. Oktober, besuchte der ausführende Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer den Sommerkindergarten in der Braungasse und die Volksschule Kindermanngasse in Hernals. Dabei wurde präsentiert, welche Maßnahmen bei diesen Projekten in den nächsten Jahren anstehen.

Neubau Kindergarten Dornbach (Hernals)

Der bereits in Jahre gekommene Sommerkindergarten in der Braungasse 56 wird in den kommenden Jahren zu einem neuen Kindergarten umgebaut. Hier entstehen 8 neue Gruppenräume und ein eigener Bewegungsraum für insgesamt 160 Kinder auf mehr als 1000 m2 zusätzlich in Hernals. Dieses ökologische Projekt umfasst Fassaden- und Dachbegrünungen, und die Heizung soll aus Erdwärmesonden gespeist werden. Geplanter Baubeginn ist Herbst 2021. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2023 geplant.



Gute Nachrichten gibt es auch von einem weiteren Hernalser Bildungshaus:

Die Volksschule Kindermanngasse wird ab Sommer 2023 generalsaniert und erweitert. Von derzeit 12 wird auf 16 Klassen aufgestockt, ein Speisesaal für 400 SchülerInnen geschaffen sowie ein großer Turnsaal, auf dessen Dach eine Freifläche zum Spielen errichtet wird. Neben neuen Sanitäranlagen ist in der Investition von 15 Millionen Euro auch eine Photovoltaikanlage enthalten, die Ökostrom für die Schule produzieren wird. Auch der Zugang wird barrierefrei gestalten und eine Aufzugsanlage eingebaut. Da ein laufender Betrieb durch den Umbau nicht möglich ist, wird ein Ausweichquartier genutzt. Ab Herbst 2025 soll die neue Hernalser Ganztagesvolkschule Kindermanngasse dann startklar.



Bildung ist das Schlüsselthema der Zukunft!

Bildung ist ein Menschenrecht. Sie ist die Grundvoraussetzung für eine Verbesserung der Lebensqualität für alle, für Frieden, Demokratie und die Überwindung von Armut. Bildung ist die Basis für nachhaltige Entwicklung und die Erreichung der Chancengleichheit der Geschlechter. Die Herkunft darf nicht darüber entscheiden, wer eine gute Ausbildung bekommt. Es muss egal sein, woher man kommt und wieviel die Eltern verdienen. Wir wollen ein Bildungsangebot, das allen Menschen gleichermaßen offensteht – unabhängig von ihrem Geschlecht, sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund.



Ganztagesvolksschulen sind ab diesem Herbst für die Eltern beitragsfrei.

Gute Nachrichten für alle Eltern: Die Stadt Wien hat ab sofort den Besuch von Ganztagesschulen kostenlos gemacht. Zuvor wurde ein Beitrag von rund 180 Euro pro Monat pro Kind verrechnet. Damit sparen sich Familien nun bares Geld! Kostenlos ist künftig nämlich auch die Verpflegung durch ein Mittagessen in der Schule. „Damit sollen soziale Unterschiede ausgeglichen und für alle Kinder gleiche Bedingungen geschaffen werden“, so Bildungsstadtrat Mag. Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

In Hernals betrifft das die Ganztagesvolksschulen Halirschgasse und Wichtelgasse.

