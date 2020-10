VP-Mahrer: Rechtswidrige Straßenblockade aufgelöst

Dank an Minister Nehammer & Wiener Polizei für zügige Problemlösung!

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich VP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer angesichts der heutigen Auflösung und Räumung der Straßenblockade am Karlsplatz/Operngasse. „Die Straßenblockade, die durch die Besetzung des Karlsplatzes/Operngasse stattgefunden hat, hat den Verkehr im Bereich der Innenstadt stark eingeschränkt und für nachvollziehbare Verärgerung bei den Verkehrsteilnehmern gesorgt“, so Mahrer weiter.

Es dürfe nicht sein, dass es in Wien zu derart chaotischen Zuständen aufgrund rechtswidriger Straßenbesetzungen kommt. „Die Anliegen der Protestanten werden durch rechtswidrige Straßenblockaden nicht gelöst. In den vergangenen Tagen wurden durch die Blockaden an unterschiedlichen Orten tausende Menschen behindert, das ist der falsche Weg“, hält Mahrer fest und abschließend: „Mein Dank gilt Innenminister Nehammer und der Wiener Polizei für die zügige und gleichzeitig rechtskonforme Problemlösung.“



