120 Teilnehmer beim VÖSI Software Day 2020

Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck "Nichts geht mehr ohne Software"

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Autonomous Things, Drive & Disruption“ ging der bereits vierte VÖSI Softwareday – mit Einhaltung aller Corona-gerechten Sicherheitsvorkehrungen und dadurch bedingten Programmänderungen – am 29. September gut über die Bühne. Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck und NASA-Spezialist Robert Karban wurden live zugeschalten. Veranstalter des jährlichen Software Days ist derVÖSI (Verband Österreichischer Software Industrie).

"Software is the key – der Schlüssel zum Erfolg für nächste Generationen, deswegen liegt auch ein Schwerpunkt in der Entwicklung digitaler Kompetenzen in der gesamten Bevölkerung", betonte Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck am Software Day. Sie unterstrich auch den hohen Stellenwert der Software-Branche in Österreich: "Nichts geht mehr ohne Software. Die Krise hat uns gezeigt: Je stärker digitalisiert eine Volkswirtschaft ist, desto stärker ist sie und desto höher ist auch ihre Resilienz, ihre Widerstandskraft." Darüber hinaus schaffe die ICT-Branche rund 20.000 neue Arbeitsplätze im Jahr.

Autonome Dinge und Objekte, ihr Einsatz, Steuerung und Monitoring aber auch generell der Trend zur Automatisierung und Effizienzsteigerung sowie die IT-Security der Lösungen und Technologien standen im Vordergrund des Software Days 2020. "Die Branche trotzt Corona. Der Software Day dient zur Sichtbarmachung der Leistungen der heimischen IT-Branche, aber auch zum Austausch, zur Diskussion über Anwendungen in der Praxis, zum Ausloten von Optimierungspotenzial und zum besseren Vernetzen der Branche – und das geht nun einmal am besten, wenn man sich real trifft. Natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben dazu gemeinsam mit der Wirtschaftskammer auch ein eigenes COVID-19-Präventionskonzept entwickelt und am Software Day gehörigen Personalaufwand betrieben – ich denke, das hat sich gelohnt", betonte Peter Lieber, Präsident des VÖSI und Eigentümer von SparxSystems Software, LieberLieber Software und 4biz consulting. Lieber verkündete am Software Day auch den Anschluss des VÖSI (Verband Österreichischer Software Industrie) an den ÖGV (Österreichischer Gewerbeverein). Peter Lieber ist seit Juni auch Präsident des ÖGV.

