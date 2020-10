„Heimat Fremde Heimat“: 24-Stunden-Betreuung, venezolanische Diaspora in Österreich und Porträt der Sängerin Jelena Popržan

Am 4. Oktober um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Marin Berlakovich präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 4. Oktober 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

24-Stunden-Betreuung

Rund zwei Euro pro Stunde verdienen manche 24-Stunden-Betreuer/innen in Österreich. Durch die Corona-Pandemie sind die problematischen Arbeitsbedingungen sichtbar geworden. Diese systemrelevante Arbeit wird hauptsächlich von Migrantinnen und Migranten aus dem ost- und zentraleuropäischen Raum verrichtet. Die Corona-Krise hat ihre Situation deutlich verschlechtert und die bürokratischen Hürden wurden größer. Ein Bericht von Adriana Jurić.

Venezolanische Diaspora in Österreich

Venezuela galt einst als die Schweiz Südamerikas und viele Europäer/innen emigrierten in das Land mit den weltweit größten Ölreserven. Heute ist das Land an der Karibikküste gebeutelt von Hunger und Menschenrechtsverletzungen. Laut UNHCR haben mehr als fünf Millionen Menschen bereits das Land verlassen. Die in Wien lebenden Venezolaner/innen sind sehr besorgt um ihre Familien in Venezuela und unterstützen sie so gut es geht. Ajda Sticker berichtet.

Porträt der Sängerin Jelena Popržan

Jelena Popržan zählt zu den vielseitigsten und originellsten Musikerinnen Österreichs. Seit mehr als zehn Jahren prägt die in Novi Sad geborene Sängerin und experimentierfreudige Multiinstrumentalistin die heimische Musikszene in unterschiedlichen Formationen, wie dem Ensemble „Catch-Pop String-Strong“ oder „Madame Baheux“ mit. Einem größeren Publikum ist Jelena Popržan von der Eröffnung der Wiener Festwochen im Vorjahr in Erinnerung. Heuer ist auch ihre Solodebüt-CD mit dem Titel „La Folia“ erschienen. Ein Bericht von Katja Gasser.

