Michael Kors feiert den Gemeinschaftsgeist mit einer neuen von Mitarbeitern geleiteten Kampagne

New York (ots/PRNewswire) - Michael Kors freut sich, die Watch Hunger Stop Kampagne 2020 mit dem Titel "FOOD IS LOVE - SHARE YOUR HEART" vorzustellen, die in dieser Saison von einem vielfältigen Team eigener Mitarbeiter geleitet wird.

In Anlehnung an das erneuerte Gefühl der Verbundenheit und des Gemeinschaftsgeistes, das durch die globale Pandemie inspiriert wurde, hielt Kors in seiner näheren Umgebung Ausschau nach Talenten für seine jüngste Watch Hunger Stop-Kampagne, der langjährigen philanthropischen Initiative der Marke in Partnerschaft mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP). Die Kampagne, die normalerweise mit einer langen Liste prominenter Botschafter wie Kate Hudson, Halle Berry und Lupita Nyong'o aufwartet, konzentriert sich in diesem Jahr auf Michael Kors' Mitarbeiter aus allen Ebenen der Organisation, Personen, die sich freiwillig bereit erklärten, die Sache weiter zu unterstützen, indem sie vor die Kamera treten.

Die daraus resultierenden Bilder, die von Menelik Puryear vor brillanten Farbhintergründen aufgenommen und mit Standbildern von Obst und Gemüse akzentuiert wurden, sind ein überschwänglicher, von Herzen kommender Ausdruck der Zusammenarbeit und des Engagements des Kors-Teams. Die Mitarbeiter tragen die Sonderausgabe der Watch Hunger Stop 2020 Designs: ein weißes LOVE T-Shirt aus 100 % Bio-Baumwolle (40 USD) und eine blaue Denim-Tasche (58 USD) aus 25 % Repreve®-Recycling-Polyester. Beide sind mit einem speziell entworfenen roten Liebesherz geschmückt. Alle Gewinne aus dem Verkauf von T-Shirt und Tasche gehen an das WFP.*

"Die Idee hinter Watch Hunger Stop war schon immer, Gemeinschaften zu verbinden - unsere Ressourcen, unsere Stimmen und unsere Aufmerksamkeit zu bündeln, um das Problem des Hungers zu lösen. Die globale Pandemie zeigt, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind, und das hat mich in meiner Überzeugung bestärkt, dass wir alle Gutes tun und etwas in der Welt bewirken wollen", erklärt Kors. "Unsere Mitarbeiter für diese Kampagne zu casten und zu fotografieren, war etwas ganz Besonderes. Die Menschen sprachen darüber, wie stolz sie sind, seit Jahren an Watch Hunger Stop gearbeitet zu haben, und dass es ihnen wichtig ist, bedürftigen Menschen zu helfen."

Engagement ist auf dem Weg zu null Hunger von entscheidender Bedeutung, und die diesjährige Watch Hunger Stop-Kampagne umfasst innovative und einladende Initiativen in den sozialen Medien. Ein spezieller Instagram-Kameraeffekt (auch als "Filter" bekannt) namens "Share Your Heart" ermöglicht es jedem Benutzer, sich der Gemeinschaft anzuschließen und die Liebe weiter zu verbreiten. Jeder Beitrag mit dem Filter "Share Your Heart" löst eine Spende an das WFP aus, mit der 50 Mahlzeiten finanziert werden können.* Den Filter finden Sie auf dem Instagram-Profil @michaelkors in der Registerkarte Filter. Die Marke ermutigt die Menschen auch weiterhin, nach dem Motto "Wear It and Share It" zu agieren. Jedes Selfie, Video oder "Reels"-Posting auf einem öffentlichen Instagram-Account mit LOVE-T-Shirt oder -Tasche und dem Hashtag #WatchHungerStop führt zu einer Spende von 50 Mahlzeiten an WFP.*

Im achten Jahr ihres Bestehens konzentriert sich Michael Kors' Watch Hunger Stop-Kampagne speziell auf die Unterstützung von WFP bei der Bereitstellung dringend benötigter Schulspeisungen für Kinder in nahrungsunsicheren Regionen der Welt. In diesem Jahr hat Watch Hunger Stop einen wichtigen Meilenstein erreicht, nämlich die Bereitstellung von 20 Millionen Schulmahlzeiten im Rahmen des Schulspeisungsprogramms des WFP - eine Leistung, die durch die außerordentliche Unterstützung und Großzügigkeit von Freunden auf der ganzen Welt ermöglicht wurde. Die Marke sieht mit Stolz und Optimismus der Erreichung des WFP-Ziels "Null Hunger" entgegen.

ZEIGEN SIE HRE UNTERSTÜTZUNG

Das LOVE-T-Shirt und die LOVE-Tasche werden ab dem 1. Oktober 2020 online und in ausgewählten Michael Kors Lifestyle-Geschäften weltweit erhältlich sein. Michael Kors wird den gesamten Gewinn aus jedem LOVE-T-Shirt und jeder LOVE-Tasche, die über offizielle Kanäle von Michael Kors verkauft werden, an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP)* spenden, um Kindern in Not zu helfen. Während des gesamten Monats Oktober können Michael Kors-Kunden in ausgewählten Michael Kors-Geschäften rund um den Globus eine Spende an WFP tätigen. Nur 5 Dollar reichen aus, um ein Kind einen Monat lang in der Schule zu ernähren. Oder gehen Sie auf WatchHungerStop.com und folgen Sie dem Link auf dem Bildschirm, um direkt an das WFP zu spenden (nur ausgewählte Länder).

*PROGRAMMDETAILS: Für jedes Watch Hunger Stop LOVE T-Shirt oder jede LOVE-Tasche, das/die in einem Michael Kors-Einzelhandelsgeschäft oder auf der offiziellen Michael Kors Website gekauft wird, spendet Michael Kors 100 % des Gewinns (entsprechend dem Durchschnittswert von 100 Mahlzeiten oder 25 US-Dollar) an WFP. Für jedes Selfie mit Watch Hunger Stop LOVE-T-Shirt oder LOVE-Tasche, das auf einem öffentlichen Instagram-Account mit dem Tag #WatchHungerStop gepostet wird, spendet Michael Kors 50 Mahlzeiten (entspricht 12,50 US-Dollar) an WFP. Für jedes Selfie, das mit dem Filter "Share Your Heart" auf einem Instagram-Account gepostet wird, spendet Michael Kors 50 Mahlzeiten (entspricht 12,50 US-Dollar) an das WFP. Michael Kors wird dem WFP bis zum 30.09.2021 bis zu zwei Millionen Mahlzeiten spenden. Alle gesammelten Gelder werden an WFP USA gespendet, eine 501(c)(3) US-Wohltätigkeitsorganisation, die die Programme des WFP unterstützt. Das WFP unterstützt keine Produkte

oder Dienstleistungen.



Über Watch Hunger Stop



Watch Hunger Stop, gegründet 2013, sammelt Gelder mit dem Ziel, eine Welt ohne Hunger zu erreichen. Partner der Marke ist das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP), und die Mittel werden zur Unterstützung des Schulspeisungsprogramms des WFP verwendet. Im Jahr 2015 wurde Michael Kors zum WFP-Botschafter des guten Willens ernannt; 2016 erhielt er von WFP USA den McGovern-Dole Leadership Award für seine engagierten Bemühungen, die Hungerkrise hervorzuheben und zu

lindern.



Über Michael Kors



Michael Kors ist ein weltbekannter, preisgekrönter Designer von Luxus-Accessoires und Konfektionsartikeln. Sein gleichnamiges Unternehmen, das 1981 gegründet wurde, produziert derzeit eine Reihe von Produkten unter den Namen Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors und Michael Kors Mens, darunter Accessoires, Konfektion, Schuhe, tragbare Technologie, Uhren und ein komplettes Sortiment an Duftprodukten. Michael Kors-Geschäfte sind in den prestigeträchtigsten Städten der Welt zu finden. Darüber hinaus betreibt Michael Kors digitale Flaggschiffe in Nordamerika, Europa und Asien, die den Kunden ein nahtloses Omni-Channel-Erlebnis bieten.



Über das Welternährungsprogramm



Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ist die weltweit größte humanitäre Organisation, die in Notfällen Leben rettet, Wohlstand schafft und eine nachhaltige Zukunft für Menschen unterstützt, die sich von Konflikten, Katastrophen und den Auswirkungen des Klimawandels erholen.





Zukunftsgerichtete Aussagen





