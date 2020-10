iHerb verpflichtet sich zu Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in Russland, um den russischen Gemeinschaften besser zu dienen

Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende E-Commerce-Anbieter für Gesundheit und Schönheit, iHerb, stellt innerhalb der nächsten zwei Jahre 100 Millionen US-Dollar in Russland bereit, um den russischen Gemeinden, für die wir seit vielen Jahren Unterstützung erhalten, besser zu dienen.

Dieses Engagement umfasst eine Vielzahl von Bereichen wie den Export russischer Produkte, Partnerschaften mit russischen Logistikunternehmen, die Erweiterung unseres Technologieentwicklungszentrums und den Bau von Roboter-Fulfillment-Zentren. Solche Investitionen werden es wichtigen Gesundheits- und Körperpflegeprodukten ermöglichen, schneller und effizienter bei unseren Kunden zu Hause anzukommen, um die Mission von iHerb zu unterstützen.

"Wir fühlen uns unserer Mission verpflichtet, unserem globalen Kundenstamm die weltweit beste Auswahl an verfügbaren Naturprodukten zum bestmöglichen Preis und mit der bequemsten Erfahrung anzubieten", sagt Emun Zabihi, Präsident von iHerb. "Ich bin zuversichtlich, dass diese Investition uns unserer Mission und dem, was wir unseren geschätzten Kunden in Russland bieten, näher bringen wird."

Das erneute Engagement von iHerb in Russland baut auf unserer bereits engen Beziehung zu geschätzten lokalen Kunden auf und zeigt weiter, dass iHerb entschlossen ist, seinen Beitrag zur weiteren Stärkung der russischen Wirtschaft auf lokaler und nationaler Ebene zu leisten.

iHerb hat umfangreich investiert, um den weltweit besten Gesamtwert für mehr als 30.000 hochwertige Marken-Naturprodukte anzubieten, die direkt von unseren hochmodernen klimatisierten Einrichtungen geliefert werden. Unsere erweiterte Investition in Russland zeigt weiter das Engagement von iHerb für Qualität, Kundenerfahrung und die sichere Lieferung von Gesundheits- und Wellnessprodukten an den Ort, an dem unsere Kunden leben und arbeiten.

Informationen zu iHerb: iHerb ist einer der größten E-Commerce-Einzelhändler mit Sitz in den USA, der Millionen von Kunden in aller Welt 30.000 Produkte von 1.200 Top-Marken anbietet. iHerb liefert direkt aus GMP-zertifizierten, hochmodernen, klimatisierten Lagern an Kunden in 188 Ländern und Territorien. Seit 1996 hat iHerb kontinuierlich Innovationen eingeführt, um Produkte von höchster Qualität zum bestmöglichen Preis und mit dem vorteilhaftesten Kundenerlebnis zu liefern. https://www.iherb.com/

