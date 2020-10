Wölbitsch zu Nepp: Neue Volkpartei steht für klaren Kurs in Migrationspolitik

Verschwörungstheorien von FPÖ-Chef Nepp an Haaren herbeigezogen – 2015 darf sich nicht wiederholen

Wien (OTS) - „Das erste Opfer der FPÖ im Wahlkampf ist immer die Wahrheit“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu heutigen Aussagen von FPÖ-Chef Dominik Nepp. „Die neue Volkspartei steht wie keine andere für einen klaren Kurs in der Migrationspolitik. Das haben wir bereits mehrfach bewiesen und daran wird sich auch nichts ändern“, so der ÖVP-Stadtrat. Auch die an den Haaren herbeigezogenen Verschwörungstheorien des Dominik Nepp werden hier nichts ändern, so Wölbitsch.

„Für uns steht fest: 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen in der Migrationspolitik gesetzt und werden hier auch in Zukunft eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand machen“, so Wölbitsch. Das Ziel ist und bleibe illegale Migration zu stoppen, die europäischen Außengrenzen zu schützen und gleichzeitig jenen Hilfe zu gewähren, die tatsächlich Hilfe brauchen.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien